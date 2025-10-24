Málaga y La Rosaleda, pasarela de España para otra final de la Nations League (4-0) RFEF

Fue en Málaga donde la Selección Española de fútbol femenino dio el primer paso, de gigante, en su nueva era. Ganó con una exhibición a Suecia (4-0) en el debut de Sonia Bermúdez como seleccionadora este viernes en La Rosaleda, en la ida de semifinales de Liga de Naciones.

Dos goles de Alexia Putellas y otros dos de Claudia Pina que dejan casi sentenciado el pase a la final a falta del partido de vuelta en Gotemburgo, pusieron la firma a la victoria de la selección en su regreso a Málaga.

Pero no fueron las únicas imágenes. La Rosaleda también fue testigo del regreso de Jenni Hermoso a la selección, así como de Mapi León, la rebelde que quedaba de aquel motín de 'Las 15'.

Mapi León jugó los 90 minutos y Jenni Hermoso entró como recambio al final del choque.

Se respiraba desde la previa la ilusión por una nueva era, la curiosidad de ver qué hay nuevo, cómo será o cómo pretende ser la España que entrena Sonia Bermúdez.

Y más de 20.000 personas se acercaron a las gradas de La Rosaleda para ser testigos de un momento decisivo en el fútbol femenino español.

El once fue de cierto continuismo pero con matices, con la firma propia de la madrileña, que decidió colocar en el once a Mapi León tres años después de su última vez como internacional.

Solo pasaron diez minutos para que Alexia Putellas expresara en el campo que hay cosas que nunca cambian, y su calidad es un ejemplo. Clavó una falta directa para el 1-0 con un zurdazo de los que besan la parte alta de la red con una parábola imposible para la meta rival.

Fue un golazo para abrir la era Bermúdez, y desde esa confianza que da poder decidir partidos desde la calidad individual, empezaron a desplegar lo que mejor saben, el juego colectivo, que fue arrollador en los 90 minutos.

Alexia Putellas remata a gol con España en La Rosaleda RFEF

En la inmaculada primera parte, sin embargo, hubo una mala noticia. La delantera Salma Paralluelo cayó lesionada en el minuto 25, siendo ella misma quien pidió el cambio. Se marchó entre lágrimas, temiendo una posible lesión de rodilla que le aparte de los terrenos de juego durante un tiempo.

La futbolista del Barcelona rondó el gol en una jugada que hubiera sido penalti de no haberse señalado fuera de juego. Fue ahí donde se dislocó la rodilla izquierda en una fea caída, la misma que se lesionó de gravedad en 202.

Con la incertidumbre de su estado físico, Bermúdez introdujo a Claudia Pina en su lugar, y el acierto fue instantáneo: la barcelonesa tardó cuatro minutos en anotar. Acabaría siendo nombrada mejor jugadora del partido.

Recibió un gran pase por dentro de Ona Batlle y en un giro rápido dentro del área la cruzó con potencia para que Falk solo pudiera rozarla ligeramente con la punta de los guantes, pero no como para evitar el 2-0 para el delirio del público en La Rosaleda.

Si la noche estaba siendo de jugadas para guardar en la memoria, la del tercero tanto español fue aún más deliciosa. Una triangulación con paciencia en tres cuartos de campo, un rondo tras otro de pases al primer toque hasta encontrar la ruptura total de la defensa nórdica.

Y fue con un centro medido de Vicky López al segundo palo que remató sin éxito Pina y el larguero rechazó el balón hacia Putellas, que solo tuvo que empujarla para celebrar su doblete particular. Suecia estaba en la lona en apenas 34 minutos de semifinal.

Suecia intentó resucitar con Blackstenius haciendo daño a la espalda de la defensa, peligrosa en un par de chispazos, pero España tenía el partido controlado y la segunda parte amasó la posesión y fue letal con espacios.

La seleccionadora, muy activa en la zona técnica, introdujo algunos cambios (Alba Redondo, Eva Navarro, Corrales, Jenni Hermoso) y el cuarto estuvo cerca, en las botas de Aitana o Navarro, pero las paradas de Falk lo impedían hasta que Claudia Pina firmó su doblete en el descuento para el definitivo 4-0.

La vuelta de la eliminatoria será el martes 28 de octubre (19:00 horas) en el Gamla Ullevi de Gotemburgo, Suecia, con cuatro goles de ventaja que ponen a España con pie y medio en la final, cuyo camino allanó en Málaga, una Málaga entregada una vez más con España.

- Ficha técnica:

4 - España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona (Corrales, M. 88); Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas (Alba Redondo, M. 68); Vicky López (Eva Navarro, M. 68), Mariona (Jenni Hermoso, M. 88 y Salma Paralluelo (Claudia Pina, M. 27).

0 - Suecia: Falk; Sandberg, Björn, Lundkvist (Bomqvist, M. 84), Ilestedt; Asllani (Jusu Bah, M. 84), Olme (Bennison, M. 88), Angeldahl; Rolfö (Holmberg (M. 85), Rytting Kaneryd y Blackstenius (Schroder, M. 77).

Goles: 1-0. M. 11, Alexia Putellas; 2-0. M. 32, Claudia Pina; 3-0. M. 35, Alexia Putellas. 4-0. M. 93, Claudia Pina.

Árbitra: Iuliana Demetrescu. Amonestó con tarjeta amarilla a Angeldahl, Lundkvist, Rytting Kaneryd y Ilestedt de Suecia.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA, disputado en el estadio de La Rosaleda ante 20.929 aficionados.