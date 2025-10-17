Antonio Banderas anuncia la vuelta de Jenni Hermoso con la Selección Española en Málaga

Una performance malagueña es lo que ha elegido la RFEF para anunciar la convocatoria de la selección española de fútbol femenino de cara al partido que España jugará en La Rosaleda el próximo 24 de octubre. Antonio Banderas, Picasso, y las camisetas de las jugadoras en lienzos al estilo del genio malagueño han servido para anunciar, entre otras la vuelta de Jenni Hermoso.

El actor malagueño Antonio Banderas se ha convertido en uno de los protagonistas de la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora española femenina de fútbol al aparecer en el vídeo donde se han anunciado los nombres de las convocadas para enfrentarse a Suecia en las semifinales de la Liga de Naciones.

La ida de esa eliminatoria se disputará en el estadio de La Rosaleda, Málaga, por lo que se ha apostado por su imagen para el vídeo difundido a través de las redes sociales, en el que también se hace referencia a otro vecino ilustre como el pintor Pablo Picasso.

"Hay lugares donde el arte no se pinta, se respira. Málaga no solo vio nacer a Picasso. Aquí nació una forma de ver el mundo, libre, valiente, inconformista. Picasso rompió moldes como hoy lo hacen ellas. En cada trazo, un desafío; en cada partido, una obra nueva", comenta Banderas mientras se intercala su imagen con otras del pintor y del equipo nacional.

"El lienzo ahora es el césped, el arte el que ellas despliegan con el balón. Porque como decía el maestro la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Y estas jugadoras no solo se inspiran, nos inspiran. España tiene una selección que juega con alma, con coraje y con el talento que no se copia, que se crea. Hoy el arte y el fútbol se dan la mano en casa, en Málaga", completa.

Su presencia la destacó en la rueda de prensa posterior al anuncio la seleccionadora Sonia Bermúdez: "Me gustaría también agradecer a Antonio Banderas su aparición en el vídeo, ha sido muy espectacular. Y a la gente de comunicación, porque le ha puesto muchísimo cariño a nuestra primera lista".

𝗔ndalucía como lienzo.

𝗥ompiendo moldes.

𝗧alento: cada partido, una nueva obra.

𝗘spaña y su fútbol.



👨‍🎨 Sólo él podía reunir toda la genialidad que brillará en la semifinal de la #UWNL: 𝗗𝗢𝗡 @antoniobanderas.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/YyeCzlhMQm — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 17, 2025

Se trata de la primera convocatoria de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez, que llega al cargo en sustitución de Montse Tomé, cuya etapa estuvo marcada por la polémica que siguió rodeando al caso Jenni Hermoso, que es la principal novedad en la convocatoria para este partido.

También vuelve la jugadora del FC Barcelona Mapi León y se queda fuera la delantera del Real Madrid, Athenea del Castillo.

Está casi todo el papel vendido para este partido, por lo que La Rosaleda volverá a llenarse para recibir a la Selección Española.