Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída masiva en la IX Vuelta Ribera el Duero

La IX Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero y el mundo del ciclismo malagueño están de luto. Un joven ciclista malagueño de 17 años ha fallecido este sábado tras verse implicado en una caída masiva mientras competía en la segunda etapa.

Esta etapa discurría entre la localidad de Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa y en el cruce de la carretera N-234 para entrar a El Amogable, en Soria, ha tenido lugar el trágico accidente.

La víctima ha sido el joven Iván Mélendez Luque, un ciclista malagueño que formaba parte del Tenerife Cabberty U19 Team, según ha podido saber este periódico.

La organización de la prueba ha cancelado todas las actividades de la jornada y ha trasladado, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, sus "más sinceras condolencias" a familiares y allegados.

En la jornada de este domingo, la organización de la prueba homenajeará al joven ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos). Ha invitado a la ciudadanía a unirse a este acto.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su conmoción a través de su perfil en X. "Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español", ha expresado.