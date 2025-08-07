Malacitano: Los motivos por los que la RFEF no permite que La Unión se traslade a Málaga para jugar en Segunda RFEF CDU Malacitano

No está del todo claro, de hecho se diría que muy complicado, que el CDU Malacitano juegue sus partidos de Segunda RFEF en Málaga esta temporada. El Juez Único de Competición ha rechazado el traslado de La Unión Atlético desde Murcia a Málaga.

Por partes, Daniel Pastor, empresario malagueño, adquirió La Unión Atlético del Grupo IV de Segunda RFEF para trasladarlo a Málaga. La Unión se quedó a un paso de ascender a Primera RFEF cuando lo tenía prácticamente hecho.

Los tropiezos inesperados y sorprendentes en las dos últimas jornadas lo dejaron sin ascenso directo para beneficio del Juventud de Torremolinos. En el playoff tampoco fue posible el ascenso ya que el equipo todavía murciano cayó a las primeras de cambio.

Este bajón deportivo coincidió cuando la venta del club era un secreto a voces.

Finalizada la competición Pastor hizo efectiva la compra y presentó el proyecto de un equipo que iba a jugar en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga y que tiene la sede en Calle Bolsa, junto a Calle Larios.

El CDU Malacitano entrena en Málaga, donde está desarrollando toda la pretemporada. Pero ahora no sabe a ciencia cierta dónde va a jugar.

Estas son las razones que esgrime el juez, la más contundente, la siguiente: "La concreta solicitud formulada con carácter de medida provisional carece de soporte en la normativa federativa por lo que no puede accederse a dicha petición ni con carácter de medida provisional ni de autorización definitiva, amén de que acceder a lo solicitado no dejaría de implicar, al fin y al cabo, la obtención, por la vía fáctica, del cambio de domicilio a comunidad autónoma distinta que no ha superado el control de legalidad de los registros administrativos competentes por la vía jurídica intentada".

Hay dos hilos conductores en la resolución del juez. Por un lado, que el Club Deportivo Unión Malacitano se inscribió como un club nuevo en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED), y que ante varios requerimientos, no ha presentado el acta fundacional del club.

En cuanto a lo primero, la Resolución explica que "lo que se llevó verdaderamente a cabo fue la constitución e inscripción de un nuevo club con la denominación de CD Unión Malacitano, que se rige por unos Estatutos aprobados por los promotores de dicho nuevo club en fecha 24/06/2025, mientras que el FC La Unión Atlético continúa existiendo e inscrito de manera independiente en el REDRM sin que se haya solicitado en momento alguno el traslado de su expediente registral del REDRM al RAED".

"Dicha entidad no puede ir contra sus propios actos y desconocer la existencia de ese documento

a través del cual constituyeron el CD Unión Malacitano como un club nuevo y distinto del FC La Unión Atlético".

Respecto a lo segundo, la resolución aclara en varios puntos del escrito de 25 folios que la entidad deportiva malagueña no presentó acta fundacional ni del CD Unión Malacitano, ni del club de origen, el FC Pinatar -posteriormente pasó a ser La Unión-.

Desde el CDU Malacitano se acogen, según el escrito, a una normativa que afecta a las Comunidades Autónomas o sus federaciones, mediante la cual un club puede competir fuera de su ámbito territorial.

Primero, lo que persigue el club malagueño es un cambio de domicilio, no competir en otro ámbito territorial. Y segundo y más importante, la Segunda RFEF es una competición estatal, compuesta por "cinco grupos supra-autonómicos", "cuya organización no está delegada ni en la RFAF ni en la FFRM".

Lee la Resolución del Juez Único de Competición

La versión del CDU Malacitano

El CDU Malacitano anunció un recurso de en segunda instancia ante tal medida a través de un comunicado en sus redes sociales, asegurando que el club está inscrito en el Grupo IV de Segunda RFEF.

"Desde el Club Deportivo Unión Malacitano, anunciamos nuestro recurso en segunda instancia a la RFEF sobre la resolución de Circular 115 publicada en fecha 6 de agosto de 2025:



1. Pese a lo filtrado en redes sociales y medios interesados, el Club ha sido inscrito en el Grupo IV de 2ª RFEF, en Liga y Campeonato de Copa del Rey.



2. El no traslado inicial de domicilio a Málaga, incumple el propio Reglamento General de la RFEF y denota una falta de respeto a la Constitución Española, legislación sobre Asociaciones Deportivas y Ley del Deporte vigente, así como con resoluciones judiciales deportivas de la legislación española y europea que afecta a la propia RFEF con su tipificación en el Código Penal.



Igualmente, incumple con los acuerdos soberanos y unánimes de la asamblea del Club y las federaciones territoriales de la Región de Murcia y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cumplieron con la ley y aprobaron de forma unánime.



Asimismo, este hecho genera una situación de incertidumbre impropia de un organismo que debe promover la solvencia de los clubes, el empleo, y los derechos de los jugadores a competir conforme a resoluciones que les afectan directamente por medio del propio Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y que pretenden desconocer.



3. No hace falta insistir a la opinión pública sobre el proceder habitual de la RFEF, y sobre el que anunciamos todos los recursos administrativos, civiles y penales que correspondan".