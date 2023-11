EN DIRECTO | La Copa Davis 2023 desde Málaga

Ya se conocen cuáles serán los partidos de la primera jornada de esta Davis 2023 y salta la primera sopresa. El hombre del torneo la pasada edición, Felix Auger Aliassime no jugará la eliminatoria contra Finlandia.

Estos serán los partidos del Canadá vs. Finlandia que empieza a las 16:00 horas:

Milos Raonic (CAN) v Patrick Kaukovalta (FIN)

Gabriel Diallo (CAN) v Otto Virtanen (FIN)

Alexis Galarneau/Vasek Pospisil (CAN) v Harri Heliovaara/Patrik Niklas-Salminen (FIN).