Un momento de la inauguración del nuevo curso académico de UTAMED. UTAMED

UTAMED arranca su segundo curso académico con 6.000 estudiantes y más de 40 titulaciones

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LO ESENCIAL Las claves La primera universidad privada online de Andalucía inicia su segundo curso multiplicando por cuatro su alumnado inicial, superando los 6.000 estudiantes. UTAMED ofrece actualmente más de 40 titulaciones entre Grado, Máster, Doctorado y Formación Profesional, con sede central en el parque tecnológico de Málaga. Durante la inauguración oficial se entregaron las Medallas de Honor a los académicos Adelaida de la Calle y José Luis Chinchilla Minguet, y al periodista Manolo Castillo. En su primer año, el centro de estudios firmó casi 400 convenios de prácticas, activó su Plan Estratégico de Investigación y contó con 1.398 alumnos.

UTAMED se ha hecho mayor en apenas un año. La primera universidad privada online de Andalucía fue inaugurada el año pasado con 1.398 alumnos y en apenas un ejercicio ha conseguido multiplicar por cuatro ese número.

Acaba de inaugurar su segundo curso académico, el 2026/2027, con más de 6.000 alumnos y más de 40 titulaciones de Grado, Máster, Doctorado y Formación Profesional.

El acto, celebrado en su sede central en el parque tecnológico de Málaga, estuvo encabezado por su rector, Juan de Dios Jiménez, y su presidente, Paco Ávila.

Al ser una formación online da una mayor flexibilidad al alumnado, hasta el punto que muchos de ellos trabajan y estudian a la vez. También permite acceder a formación de calidad a personas que residen fuera de las grandes capitales o que no han tenido acceso a la educación superior a través de las Becas MEM.

"La mayoría de nuestros alumnos son personas que estudian cuando la tierra duerme, con ojos cansados y con muchos besos de buenas noches perdidos", indicó Ávila.

"Consolidar significa crecer con criterio, fortalecer lo que hacemos bien y corregir con humildad aquello que podamos mejorar", apuntó Jiménez.

Reconocimientos

Era el inicio oficial del curso y, como ya es costumbre, hay una lección magistral. En esta ocasión fue impartida por Bernardino León Gross, presidente del Consejo Social de UTAMED titulada España en el contexto geopolítico actual.

UTAMED entregó además sus Medallas de Honor, que son el mayor galardón de esta universidad y que distinguen méritos especialmente relevantes y contribuciones singulares al nacimiento, desarrollo, consolidación y proyección de su proyecto universitario.

Adelaida de la Calle, catedrática de Biología Celular y ex rectora de la Universidad de Málaga; José Luis Chinchilla Minguet, catedrático de la Universidad de Málaga; y Manolo Castillo, periodista y director de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Unicaja; fueron las personas que han recibido esta distinción.

Un primer curso intenso

El primer año académico de UTAMED ha sido intenso con 1.398 estudiantes, 173 profesionales, más de 10.000 contactos de mentoría y la firma de casi 400 convenios de prácticas.

Han aprobado el Plan Estratégico para la Excelencia Investigadora 2026-2028, la puesta en funcionamiento del Departamento de Apoyo a la Investigación y la Transferencia y la constitución del Comité de Ética e Integridad de la Investigación.

En este sentido, han reconocido a tres grupos de investigación y han financiado nueve proyectos con las Ayudas a la Investigación Javier Imbroda con una producción científica de 61 artículos indexados.

También organizaron en Málaga el Congreso ACIEK–UTAMED con investigadores y editores científicos de más de 40 países.

Por otra parte, han desarrollado numerosos coloquios con personas muy representativas del país en el Ágora UTAMED.

Encuentro con Paco Ávila

Paco Ávila será el protagonista del 44 Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga que se celebrará el 19 de octubre a las 19:00 en Cervezas Victoria.

El presidente de UTAMED dará detalles sobre cómo ha sido el proceso de creación de esta universidad privada, su desarrollo y sus planes a futuro. Puede asistir de forma gratuita inscribiéndose en este enlace.