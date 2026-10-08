Fundación Unicaja y Calor y Café unen fuerzas para llevar educación a Kenia

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LO ESENCIAL Las claves Fundación Unicaja y Fundación Calor y Café colaboran para impulsar la educación de más de 1.300 menores vulnerables en West Pokot, Kenia. El proyecto financia el mantenimiento de 23 centros infantiles, comedores escolares, materiales educativos y becas de secundaria, con especial atención a las niñas. La iniciativa incluye actividades de sensibilización en centros escolares de la provincia de Granada para fomentar la solidaridad y la cooperación internacional. Esta alianza se integra en la convocatoria de acción social de la Fundación Unicaja, que destina más de dos millones de euros a 36 proyectos de impacto social.

La Fundación Unicaja y la Fundación Calor y Café se han aliado para impulsar la educación y la igualdad de oportunidades de más de 1.300 menores vulnerables en West Pokot, una de las zonas más desfavorecidas de Kenia.

Esta iniciativa contempla el mantenimiento de 23 centros de educación infantil en comunidades indígenas, el apoyo a comedores escolares y el refuerzo de materiales educativos para garantizar un desarrollo adecuado a los niños y niñas de la región.

Además, el programa concede becas escolares destinadas a estudiantes de secundaria en situación de vulnerabilidad.

Este apoyo busca asegurar la continuidad educativa, prestando especial atención a las niñas y adolescentes, golpeadas por la exclusión.

La propuesta incluye también actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en centros de la provincia de Granada. El objetivo es acercar esta realidad al alumnado español y fomentar valores de solidaridad, cooperación y ciudadanía global.

Este plan forma parte de la convocatoria de acción social de la Fundación Unicaja, dotada con más de dos millones de euros, que ha seleccionado 36 proyectos sociales y medioambientales en Andalucía y Ciudad Real para mejorar la calidad de vida comunitaria.