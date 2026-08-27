Vuelta al cole 2026 en Málaga: todas las fechas del nuevo curso e inicio de clases

Las claves

Las claves Generado con IA El curso escolar 2026-2027 en Málaga comienza de forma escalonada según la etapa educativa. Las clases arrancan el 3 de septiembre para el primer ciclo de Infantil, el 10 para Infantil y Primaria, y el 15 para Secundaria y enseñanzas especiales. El calendario prevé un mínimo de 178 días lectivos para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 175 días para el resto. Las vacaciones de Navidad serán hasta el 6 de enero, la Semana Blanca del 22 al 25 de febrero, y la Semana Santa del 22 al 26 de marzo.

El verano toca a su fin y las familias malagueñas ya organizan la vuelta al cole. La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Málaga ya programa el calendario escolar del curso 2026-2027, que arranca de forma escalonada según la etapa educativa.

El curso escolar se inicia administrativamente el 1 de septiembre de 2026 y finaliza el 30 de junio de 2027, aunque el regreso al aula no es el mismo día para todo el alumnado.

Las clases comenzarán el 3 de septiembre de 2026 para el primer ciclo de Educación Infantil, el día 10 de septiembre para el resto de Infantil y Primaria, y el 15 de septiembre para Secundaria y enseñanzas de régimen especial.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas y las enseñanzas artísticas superiores iniciarán las clases el 21 de septiembre.

Este arranque escalonado coincide con el patrón general fijado por la Junta de Andalucía para las ocho provincias.

El calendario aprobado para Málaga establece que el curso finalizará el 24 de junio de 2027 para la mayoría de las enseñanzas, con la excepción de segundo de Bachillerato, que concluirá antes, el 24 de mayo, para prepararse la PAU.

La planificación garantiza un mínimo de 178 días lectivos para Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 175 días para el resto de enseñanzas.

Inicio de clases

-Primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años): 3 de septiembre

-Infantil (3-6 años) y Primaria: 10 de septiembre

-ESO, Bachillerato y Formación Profesional: 15 de septiembre

-Escuelas Oficiales de Idiomas y enseñanzas artísticas superiores: 21 de septiembre

Según la resolución oficial de la Delegación Territorial en Málaga, las vacaciones de Navidad se extenderán hasta el 6 de enero de 2027, ambos extremos del periodo inclusive.

La Semana Blanca es del 22 al 25 de febrero, de lunes a jueves. El viernes 26 de febrero tampoco hay colegio, pero por el Día de la Comunidad Educativa. Eso pasa porque el 28 de febrero cae en 2027 en domingo, de forma que la fiesta se pasa al lunes 1 de marzo.

La Semana Santa es del 22 al 26 de marzo.

Además, en aquellos centros cuyas dos fiestas locales no coincidan con el periodo lectivo, se establecen como no lectivos los días 29 de marzo y 3 de mayo de 2027.