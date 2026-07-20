Les Roches gradúa a 297 estudiantes en su campus de Marbella y entrega sus premios

Un momento de la ceremonia de Les Roches en Marbella. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Les Roches celebró la graduación de 297 estudiantes de más de 65 países en su campus de Marbella. La ceremonia, realizada en el Palacio de Congresos de Marbella, reunió a 1.200 personas entre alumnos, familiares, profesores y profesionales del sector. Renato de Oliveira, exalumno y actual director del Hotel Arts Barcelona, ofreció la lección de clausura e inspiró a los graduados a confiar en su talento y perseverancia. Durante el evento se entregaron premios como el Hospitality Young Talent Award al Hotel Arts Barcelona y reconocimientos a estudiantes y personal de Les Roches Marbella.

La segunda mejor escuela de hospitality del mundo es Les Roches. Tiene un campus en Marbella y este pasado viernes celebró uno de sus días grandes con la graduación de 297 estudiantes y la entrega de sus premios.

Es un día especial, además de para la institución, para Marbella ya que la mayoría del alumnado es extranjero y hay una gran armonía. De hecho, los estudiantes pertenecen a más de 65 países.

La ceremonia, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suárez de Marbella, congregó a 1.200 personas entre alumnos, familiares, profesores y otros profesionales del sector turístico.

Renato de Oliveira, antiguo alumno de Les Roches y actual director general del Hotel Arts Barcelona, dio la lección de clausura. Con más de dos décadas de experiencia en hospitality de lujo, su trayectoria incluye puestos de liderazgo en establecimientos de referencia de marcas como Ritz-Carlton y St. Regis en distintos países.

Mano Soler director Les Roches Marbella, Renato de Oliveira director Hotel Arts, y Carlos Díez CEO Les Roches. EE

Su carrera comenzó precisamente como estudiante de Les Roches y como becario en Hotel Arts Barcelona, hotel al que ha regresado años después como director general. Durante su intervención, quiso trasladar a los graduados un mensaje de confianza y perseverancia.

“Hace veintidós años estaba sentado exactamente donde hoy están estos graduados. Entonces soñaba con convertirme en director general de hotel y hoy tengo el privilegio de dirigir el mismo hotel donde realicé mis prácticas como estudiante de Les Roches. Si mi historia demuestra algo, es que grandes cosas son posibles cuando se combinan pasión, esfuerzo, perseverancia y una actitud positiva”, explicó.

En este sentido, animó a los graduados a creer en su talento y en el valor de las pequeñas acciones diarias, recordando que el éxito no suele llegar por un único gran momento, sino por la constancia, el esfuerzo y la capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la carrera profesional.

Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches; Mano Soler, director de Les Roches Marbella; y Jon Loiti, decano académico de Les Roches Marbella, acompañaron a De Oliveira.

Un momento de la ceremonia de graduación. EE

"Hoy celebramos mucho más que una graduación. Celebramos a una generación preparada para adaptarse, liderar, convivir con diferentes culturas y generar un impacto positivo en una industria que tiene en las personas su principal razón de ser", dijo Soler.

El director de Les Roches Marbella añadió que "en un contexto marcado por la inteligencia artificial, cualidades profundamente humanas como la empatía, la creatividad, la amabilidad y la capacidad de hacer que los demás se sientan vistos, valorados y comprendidos serán más importantes que nunca. En Les Roches no solo formamos profesionales de éxito; formamos también a las personas y líderes que nuestra industria y nuestra sociedad necesitarán en el futuro", remarcó Soler.

El acto supuso también la entrega de la 25 edición de los premios de Les Roches. Estos fueron los vencedores: