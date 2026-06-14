El instituto donde estudió Leticia, la mejor nota de la PAU 2026 en Andalucía: público, bilingüe y centro Erasmus

Las claves

Las claves Generado con IA Leticia Fernández Bautista ha obtenido la mejor nota de la PAU 2026 en Andalucía, con un 13,98 sobre 14. La estudiante cursó sus estudios en el IES Guadalpín de Marbella, un centro público, bilingüe y acreditado con el programa Erasmus+. El instituto ofrece una amplia variedad de enseñanzas, desde ESO y Bachillerato hasta ciclos formativos de grado medio y superior. Leticia atribuye su éxito al esfuerzo personal y al apoyo del profesorado del centro, que ha celebrado sus logros académicos y personales.

Con un 13,98 sobre 14, Leticia Fernández Bautista ha situado al IES Guadalpín de Marbella en el mapa educativo andaluz después de lograr la calificación más alta de la comunidad autónoma en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026.

El instituto, de titularidad pública y dependiente de la Junta de Andalucía, se encuentra en Marbella y cuenta con una amplia oferta educativa que abarca desde Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hasta numerosos ciclos de Formación Profesional.

Además, es un centro bilingüe en inglés y participa en programas europeos de movilidad Erasmus+, que permiten a parte de su alumnado completar estancias formativas en distintos países de la Unión Europea.

El proyecto educativo del Guadalpín incluye el programa bilingüe en inglés y la acreditación Erasmus+, dos iniciativas orientadas a reforzar las competencias lingüísticas y la dimensión europea de la enseñanza.

En este centro, abierto desde 1988, también se pueden estudiar ciclos formativos de Grado Medio en Actividades Comerciales (con FP Dual, implantado en 2016) y Electromecánica de Vehículos, y Ciclos de Grado Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen, Organización y Control de Obras de Construcción, y Administración de Sistemas Informáticos en Redes.

Mejores notas

La alumna marbellí ha alcanzado el mejor resultado andaluz gracias a una nota final de 13,98 sobre 14, fruto de un expediente de Bachillerato perfecto y de unos resultados sobresalientes en la PAU.

Obtuvo un 10 en Historia de España, Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas II, además de un 9,90 en Física. Ella misma atribuye el éxito a una combinación de "mucho estudio y mucho esfuerzo" durante todo el curso, intensificando aún más la preparación durante las tres semanas previas a los exámenes.

La joven también destaca el papel que ha desempeñado el profesorado del IES Guadalpín durante la preparación de la prueba. "Mis profesores lo han hecho bastante fácil. Llegué al examen, vi que el nivel era parecido al de Bachillerato y salí súper contenta con la preparación que me habían dado", recuerda.

Desde el centro educativo han celebrado con mucho orgullo el éxito de su alumna. A través de una publicación en redes sociales, el instituto ha destacado no solo sus extraordinarios resultados académicos, sino también sus cualidades personales, definiéndola como una estudiante "humilde, trabajadora, respetuosa y siempre dispuesta a ayudar a los demás".