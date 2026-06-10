El calor en las aulas obliga a las familias a financiar la climatización de colegios en la provincia de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Las altas temperaturas en Málaga han llevado a familias de colegios públicos a financiar la climatización de las aulas. En el CEIP Ximénez de Guzmán, una instalación de climatización quedó incompleta tras la quiebra de la empresa adjudicataria, prolongando la espera de una solución. La Junta de Andalucía ha destinado fondos a través del Plan de Confort Térmico, pero la cantidad no cubre todas las necesidades, obligando a las familias a recaudar dinero extra. Colectivos educativos siguen reclamando la aplicación completa de la Ley de Bioclimatización para mejorar las condiciones térmicas en los centros escolares andaluces.

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas han vuelto a poner el foco sobre las condiciones térmicas de los centros educativos andaluces. En la provincia de Málaga, dos colegios públicos, el CEIP Ximénez de Guzmán de Coín y el CEIP Santa Amalia de Fuengirola, han recurrido al apoyo económico de las familias para impulsar actuaciones de climatización mientras continúan pendientes soluciones definitivas.

En el caso del CEIP Ximénez de Guzmán, la Junta de Andalucía ejecutó una actuación de climatización adiabática incluida en el Plan de Bioclimatización, con una inversión de 376.863 euros. Sin embargo, la empresa adjudicataria cobró, ejecutó la instalación y quebró, por lo que no volvió al colegio para poner en marcha el sistema, según aseguran las familias.

El Ayuntamiento, responsable del mantenimiento de los colegios, se ha ofrecido a reparar el equipo existente de aire adiabático, pero al no contar con capacidad técnica completa para resolver el caso, éste "se está alargando por años" y los pasos se dan "poco a poco", según explican los padres y madres del centro a este periódico.

Por su parte, la delegación de Educación de la Junta de Andalucía ha indicado a este medio que este año se ha dotado al centro con 11.631 euros del Plan de Confort Térmico para que el propio colegio gestione soluciones parciales: splits, toldos, arbolado o sustitución de ventanas.

Sin embargo, esta cifra parece no ser suficiente para cubrir todas las necesidades del centro, ya que las familias de Infantil aseguran que han aportado dinero para financiar la instalación de máquinas de aire acondicionado en las aulas.

Esta situación se repite en otros puntos de la provincia, como es el caso del CEIP Santa Amalia en Fuengirola, cuya Asociación de Padres y Madres ha iniciado una campaña de recaudación para climatizar sus 22 aulas ordinarias y su aula para alumnos con necesidades educativas especiales.

La Junta aportó algo más de 14.000 euros a través del Plan de Confort Térmico, pero la cantidad no alcanza para cubrir todas las necesidades. Según calcula la AMPA, faltan unos 4.300 euros para completar la instalación en cinco o seis aulas.

"El bienestar de nuestros peques no puede esperar más", se lee en el cartel difundido por la asociación de familias.

Según la Junta, los centros docentes andaluces ya han instalado un total de 19.491 nuevos elementos de climatización gracias al Plan de Confort Térmico. Así lo manifestó la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, el pasado mayo, asegurando que se ha aportado una inversión de más de 54 millones de euros, procedentes de fondos propios de la Junta de Andalucía, y que beneficia a 3.481 centros educativos públicos.

En este sentido, Castillo subrayó que el Plan de Bioclimatización sigue en marcha con una segunda fase, que beneficia a 78 centros, con un presupuesto de casi 35 millones, que se suman a otras 532 actuaciones ya ejecutadas por valor de más de 146 millones. Así, la inversión total de este Plan asciende a 181,2 millones.

Reivindicaciones

La climatización de los centros educativos continúa siendo una de las principales reivindicaciones de parte de la comunidad educativa andaluza. Colectivos como la Plataforma Escuelas de Calor vienen reclamando desde hace años la aplicación de medidas estructurales para adaptar los edificios escolares a episodios de altas temperaturas cada vez más frecuentes.

La Ley de Bioclimatización de los Centros Educativos Públicos de Andalucía, aprobada por el Parlamento andaluz en 2020, establece la necesidad de mejorar las condiciones ambientales y térmicas de los colegios e institutos de la comunidad.

No obstante, representantes de la plataforma sostienen que numerosas actuaciones continúan pendientes de ejecución o no han alcanzado todavía a la totalidad de los centros previstos.