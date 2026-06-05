Aprender jugando: Martiricos se convierte en un aula al aire libre para más de 200 escolares
El Centro Comercial Rosaleda y la Fundación INCIDE unen sus manos para fomentar valores a través del deporte y el trabajo en equipo.
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Las claves
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Más de 200 estudiantes de varios colegios de Málaga participaron en una yincana educativa en el parque de Martiricos.
La jornada, llamada “Juntos/as Hacemos EQUIPO”, promovió valores como inclusión, igualdad, respeto y cooperación entre los escolares.
Los alumnos completaron un pasaporte de valores superando pruebas y dinámicas inspiradas en juegos clásicos adaptados a la enseñanza.
La actividad finalizó con entrega de diplomas y mochilas en el Centro Comercial Rosaleda, donde los grupos mostraron creatividad en pruebas artísticas y de baile.
El parque de Martiricos ha acogido este viernes la jornada educativa “Juntos/as Hacemos EQUIPO”, una iniciativa promovida por el Centro Comercial Rosaleda en colaboración con la Fundación INCIDE, el Ayuntamiento de Málaga y Decathlon. El evento ha reunido a más de 200 alumnos de distintos colegios de Málaga en una gran yincana enfocada areforzar valores como la inclusión, la igualdad, el respeto y la cooperación.
En concreto, los centros educativos que han participado han sido el CEIP José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre, Cerro Coronado, Los Ángeles y Misioneras Cruzadas, que han completado un pasaporte de valores para superar diferentes pruebas y dinámicas educativas.
En declaraciones a este medio, Pilar Suárez, responsable de Marketing y Comunicación del Centro Comercial Rosaleda, ha explicado que es una actividad extraescolar en la que los menores salen de su rutina diaria y de las pantallas para seguir hábitos saludables y percibir la importancia del deporte y de la cooperación en equipo. “Cada asociación tiene su actividad, está el juego de la silla con música de diferentes países, el del pañuelo… Son clásicos, pero llevados a la enseñanza de valores”.
Por su parte, Javier Poleo, presidente de INCIDE, ha detallado que el objetivo por un lado es colaborar entre las instituciones, pero combinarlo con el enfoque educativo: “Llevamos tiempo organizándolo, sobre todo porque hay que pedir unos permisos, garantizar la seguridad, la alimentación… Les atrae la dinámica de la yincana, ver cuál va a ser la siguiente prueba y llenar el pasaporte como objetivo les genera adrenalina”.
El acto de clausura ha tenido lugar en el Centro Comercial Rosaleda, junto a Decathlon, donde sobre un escenario se ha realizado la entrega de diplomas y mochilas a los asistentes como reconocimiento por haber completado el recorrido. Durante la ceremonia, los grupos han demostrado su creatividad y destreza en pruebas sobre dibujo, tarareo de canciones y baile.