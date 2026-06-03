Nace un programa de excelencia para dirigir firmas exclusivas en la Costa del Sol

Un momento de la presentación del máster en la Universidad Europea de Andalucía.

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad Europea de Andalucía lanza un máster especializado en gestión estratégica de la industria del lujo. El programa comenzará en octubre y busca formar directores con habilidades comerciales y tecnológicas adaptadas al sector premium. El máster abordará temas como estrategia empresarial, marketing, experiencia de cliente, transformación digital y gestión de activos de lujo. El lanzamiento contó con la participación de autoridades y expertos del sector, destacando la creciente demanda de talento especializado en marcas exclusivas.

La Universidad Europea de Andalucía ha presentado este miércoles una titulación especializada de postgrado enfocada en la gestión de marcas de alto standing: el Máster de Formación Permanente en Dirección Estratégica de la Industria del Lujo.

El plan formativo presencial arrancará formalmente el próximo mes de octubre. Su propósito central radica en capacitar directores que asimilen destrezas comerciales específicas, abarcando desde las experiencias exclusivas de los consumidores hasta la implantación de tecnologías digitales avanzadas.

Durante la sesión inaugural, intervinieron el concejal de Promoción del Ayuntamiento de Málaga Jacobo Florido y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología, Ignacio de la Vega, entre otros.

Javier Sevilla, director del máster, resaltó que "el lujo es hoy una industria compleja que requiere perfiles capaces de comprender la gestión estratégica de marcas, activos y experiencias en mercados globales. Este máster nace para dar respuesta a esa demanda de talento especializado".

En este sentido, el máster abordará áreas como la estrategia empresarial, el marketing, la gestión de marca, la experiencia de cliente, la transformación digital, el liderazgo, el turismo premium o los activos inmobiliarios de alta gama.