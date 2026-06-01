Málaga acogerá esta semana un congreso internacional sobre IA y recursos humanos

Un evento con expertos en recursos humanos celebrado anteriormente en Essca en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga acoge el MERIT Summit & Awards 2026, un foro internacional sobre inteligencia artificial y recursos humanos los días 3 y 4 de junio. El evento reunirá a más de 100 directores de RRHH, expertos en liderazgo y desarrollo del talento de varios países europeos. Las jornadas abordarán el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de personas, la reorganización de modelos organizativos y el papel de las escuelas de negocios ante la aceleración tecnológica. Participan ponentes de firmas globales como Google, Microsoft y McKinsey, que tratarán temas como riesgos globales, liderazgo híbrido y habilidades humanas frente a la automatización.

Málaga albergará esta semana un importante foro internacional de recursos humanos. Es el MERIT Summit & Awards 2026 y tendrá lugar los días 3 y 4 de junio en el campus malagueño de ESSCA School of Management.

El encuentro congregará a más de 100 directores de recursos humanos, especialistas en desarrollo del talento, expertos en liderazgo y directivos de escuelas de negocios de diversos países europeos.

Bajo la premisa “Human + AI: Redesigning Work, Reinventing Skills, and Reimagining Leadership”, las jornadas se estructurarán en torno a conferencias, sesiones estratégicas y dinámicas de networking.

El eje central del debate será el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de personas, un sector en plena transformación cuya automatización proyecta cuadruplicar el volumen de su mercado de aquí a 2030. A lo largo de la cita, se analizarán la reconfiguración de los modelos organizativos, el bienestar en las plantillas y el nuevo rol que desempeñan las escuelas de negocios ante una aceleración tecnológica sin precedentes.

El panel de ponentes cuenta con figuras de firmas globales como Google, Microsoft, McKinsey & Company, Gallup y Sandoz. Entre las intervenciones principales destaca la de Marcelo Carvalho, quien desgranará los riesgos corporativos globales desde una perspectiva macroeconómica y geopolítica vinculada a la IA.

Asimismo, Jeremie Brecheisen examinará la convivencia en liderazgos híbridos, mientras que el Dr. Nick van Dam pondrá en valor las destrezas exclusivamente humanas frente a la automatización.

Una jornada en el campus malagueño de Essca.

La vertiente cultural y operativa estará cubierta por expertas como Monica Worline y Stacey Herod, junto a Francesco Pellò y Daniel Laya, quienes profundizarán en la analítica de datos y las ciencias del comportamiento aplicadas al liderazgo.

Joan Vicens Sard, directivo de ESSCA, también guiará una sesión enfocada en el desarrollo de capacidades organizativas dentro de este nuevo paradigma.

Stéphane Ruiz, director de ESSCA en Málaga, destaca que el contexto actual exige líderes capaces de fusionar la destreza tecnológica con la sensibilidad humana, al tiempo que celebra la consolidación de Málaga como un nodo neurálgico para la innovación y la reflexión sobre el empleo del mañana.

“La transformación impulsada por la inteligencia artificial está generando una profunda evolución en las organizaciones y en la forma de desarrollar el talento", indica.