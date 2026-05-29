Mª Ángeles, directora del instituto con la mejor nota de la PAU en Málaga: "El bienestar emocional es prioritario"

La directora, María Ángeles Ordoñez, destaca la importancia del bienestar emocional y la cercanía entre profesores y alumnos como claves del éxito del centro.

Es la primera vez que este instituto público logra el número uno provincial en Selectividad desde que hay registros.

Andrea Moreno, alumna del IES Pérez de Guzmán de Ronda, ha obtenido la mejor nota de la PAU 2025 en Málaga con un 13,970 sobre 14.

Cuando en secretaría del IES Pérez de Guzmán sonó el teléfono, su directora María Ángeles Ordoñez no imaginaba lo que estaba a punto de escuchar. "Normalmente cuando nos llaman desde la Universidad de Málaga es porque hay algún problema con las solicitudes", recuerda. Pero algo le hizo intuir que esta vez era diferente. "Le dije a mi administrativa: hemos tenido muy buena nota, ¿verdad?". Tenía razón. Al otro lado del teléfono confirmaban que Andrea Moreno Gavilán, alumna del centro, había logrado un 13,970 sobre 14, la mejor calificación de la PAU 2025 en toda la provincia de Málaga. "Nos llevamos una alegría inmensa", dice.

El dato tiene una capa extra de emoción para este centro público de Ronda, ya que desde que se tienen registros, es la primera vez que el Pérez de Guzmán logra el número uno provincial. "Han salido personas brillantes de aquí, hay ahora mismo catedráticos de universidad que estudiaron en este centro, pero hasta donde yo sé, esto no había pasado antes", reconoce la directora.

María Ángeles conoce este instituto desde dentro, literalmente. Estudió aquí, más tarde fue secretaria y vicedirectora, y lleva ya 14 años seguidos en el centro, los últimos siete como directora. "Para mí fue un reto y un orgullo presentar mi proyecto de dirección aquí", confiesa. "Han estudiado mis hermanos, mi marido, mi entorno de Ronda. Lo conozco bien". Esa vinculación profunda con el centro y con la ciudad se refleja en la forma en que habla de su trabajo, con mucha vocación.

El Pérez de Guzmán cuenta con un bachillerato muy solicitado en Ronda. "Este año hemos tenido unas 90 solicitudes de alumnos de fuera de nuestro centro, de colegios concertados y de la comarca", explica María Ángeles. Una demanda que mantiene cuatro líneas de bachillerato: dos de Ciencias y Tecnología, una de Humanidades y una de Ciencias Sociales.

Una parte importante de esa demanda creciente tiene que ver con una decisión estratégica, como es cuidar quién da clase en bachillerato. "Procuramos que sea el profesorado definitivo en el centro y comprometido con este nivel el que dé las clases. No es porque todo el mundo no pueda hacerlo, sino porque cada uno tiene unas habilidades y un compromiso", cuenta.

Si hay una idea que María Ángeles repite con convicción es que antes que los resultados académicos están las personas. Cuando los alumnos de primero de bachillerato llegan al centro, muchos vienen de otros colegios, con la incertidumbre del cambio y la presión del horizonte de la Selectividad. "Los recibimos para quitarles un poco ese miedo, para darles ese plus de calidez, de que van a venir a su casa", cuenta la directora.

Esa filosofía, dice, impregna todo el claustro. "Un alumno que está presionado, que está en un mal momento familiar, tiene un rendimiento menor. Aparte de que somos personas y hacemos comunidad". El profesorado está atento a las señales, según explica.

"Tú ves a un niño y estás viendo que algo le pasa, hoy viene más serio. Entonces el profesorado está siempre al quite". No siempre se detecta todo, reconoce, "pero hay una pátina en el centro de acompañar de verdad, de que no se encuentren solos", añade.

Esa cercanía entre profesores y alumnos es, según ella, uno de los rasgos más mencionados en las graduaciones y en las campañas de escolarización, cuando antiguos alumnos regresan al centro. "El bienestar emocional para nosotros es prioritario".

Bachillerato es también el momento en que los jóvenes se enfrentan a una de las decisiones más importantes de su vida, con diecisiete o dieciocho años y a menudo sin tenerlo nada claro. La propia Andrea reconoció públicamente que dudaba entre el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática y otras opciones. En el Pérez de Guzmán no pretenden resolver esa duda por el alumno, sino acompañarle mientras la resuelve él solo.

"Siempre aconsejamos que hagan lo que les guste, porque con eso van a vivir teóricamente el resto de su vida", dice María Ángeles. Aunque el consejo es sencillo, la familia influye, las expectativas pesan, y a veces el entorno empuja hacia salidas que no son las del propio alumno. "A mí me decían: ¿tú no estudias matemáticas, eso para qué sirve? Y ha sido el pilar de mi vida".

"Tienes que buscar tu vocación. Y tu vocación es algo que te guste a ti. A tu madre también, pero no", comenta entre risas. "Más que influirles en una dirección, lo que hacemos es acompañarles en una elección".

IES Pérez de Guzmán en Ronda.

En esa tarea, reconoce, la familia es también parte esencial del proceso. "Nosotros somos meros acompañantes de esta etapa. Pero la familia influye muchísimo, y por eso también trabajamos con ella".

Más allá del aula, el centro ha apostado en los últimos años por proyectos que amplíen los horizontes del alumnado. Uno de los más significativos es el programa Erasmus, que abarca desde la ESO hasta un programa de voluntariado de verano para los alumnos que terminan segundo de bachillerato.

La propia Andrea participó en él, en un centro de enseñanza de tenis en Foligno, Italia. "Es una experiencia preciosa. Trabajan pero no cobran, tienen su beca Erasmus y la posibilidad de estar allí. Es algo que te cambia".

Sobre los desafíos de la educación actual, María Ángeles es clara: más financiación, por supuesto, pero sobre todo adaptación a la velocidad del mundo. "Vamos a 200 por hora. Lo que hoy vale, dentro de una semana ya está caduco". Por eso anima constantemente a su claustro a formarse, y ella misma da ejemplo. "Este año he hecho siete u ocho cursos, jornadas y congresos".

La inteligencia artificial y el uso de los dispositivos móviles entre los jóvenes son, para ella, dos de las grandes preocupaciones del sistema educativo. "Es un cambio de paradigma, un cambio de valores en la sociedad que nos va a obligar a prepararnos. Más formación, sí, pero también más herramientas para el tema emocional y el bienestar del alumno".

Sobre el nuevo modelo de la PAU, más competencial y crítico, asegura que era necesario un cambio, porque el anterior era demasiado mecánico. "Introducir el sentido crítico, saber expresarse, pruebas más competenciales, es positivo. Lo único es que la implementación ha sido a veces brusca y tardía. El segundo año ha ido mejor. El primero fue una incertidumbre brutal", recuerda.