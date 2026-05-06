Así será la oferta académica de la Universidad de Málaga para el próximo curso: más plazas y más títulos

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga ofrecerá 10.353 plazas de nuevo ingreso para el curso 2026/2027, casi 600 más que el año anterior. Se incorporan siete nuevos másteres universitarios y un nuevo grado: Inteligencia y Analítica de Mercados, con 72 plazas. Educación Primaria, Derecho y Psicología son las titulaciones con mayor número de plazas ofertadas. El área de ingeniería y tecnología supera las mil plazas de nuevo ingreso, destacando nuevas titulaciones como Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

La Universidad de Málaga (UMA) ha aprobado su oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2026/2027 con una cifra que marca un hito reciente en la historia de la institución: 10.353 plazas en total, frente a las 9.767 del curso anterior. El incremento, de casi 600 plazas, supone un crecimiento del 6% y se explica tanto por la expansión de programas ya consolidados como por la incorporación de siete nuevos másteres universitarios y de un nuevo grado.

Según se ratificó en el último Consejo de Gobierno, el Graduado en Educación Primaria sigue siendo la titulación con mayor oferta de toda la universidad, con 300 plazas en la Facultad de Ciencias de la Educación. A estas hay que sumar otras 100 del mismo grado en el Centro de Magisterio María Inmaculada de Antequera y otras 65 de Educación Infantil en ese mismo centro.

En total, entre los distintos centros y modalidades, los estudios ligados a la formación del profesorado concentran más de 700 plazas.

Derecho se sitúa en segundo lugar con 285 plazas, a las que se suman 65 del doble grado Derecho más Criminología, convirtiendo a la Facultad de Derecho en uno de los centros con mayor actividad de la universidad.

Psicología ofrece 260 plazas, por lo que es la tercera titulación con más plazas, mientras que ADE alcanza las 250 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Relaciones Laborales otras 250 en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo.

La nueva titulación de grado para el curso 2026/2027 es la de Inteligencia y Analítica de Mercados, adscrito a la Facultad de Marketing y Gestión, con 72 plazas de nuevo ingreso. Por su parte, Marketing e Investigación de Mercados mantiene sus 240 plazas.

La Escuela de Ingenierías Industriales concentra el mayor volumen con 200 plazas en Tecnologías Industriales, pero a su alrededor orbitan grados como Electrónica, Robótica y Mecatrónica (75 plazas), Diseño Industrial (65), Energía (65), Organización Industrial (65), Eléctrica (65) y Mecánica (100), además de varios dobles grados.

La E.T.S. de Ingeniería Informática aporta 150 plazas en el grado generalista, más 75 en Ingeniería del Software y 71 en el nuevo y ya muy demandado Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, un grado que lleva pocos cursos en el catálogo y que ya ha alcanzado notas de corte muy exigentes.

La E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación suma cinco grados distintos con entre 45 y 60 plazas cada uno. Sumando todos los centros técnicos, el área de ingeniería y tecnología supera con las mil plazas de nuevo ingreso.

Medicina oferta 185 plazas en la Facultad de Medicina, y Enfermería suma 165 en el campus principal más 65 adicionales en el Centro de Enfermería Virgen de la Paz de Ronda. Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional mantienen 65 plazas cada una en la Facultad de Ciencias de la Salud.

En la Facultad de Filosofía y Letras, Historia ofrece 175 plazas, Estudios Ingleses 180, e Historia del Arte 100. La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo suma 130 plazas en Trabajo Social, y en Estudios de Asia Oriental, 50 plazas.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación mantiene sus tres grados principales (Comunicación Audiovisual con 130 plazas, Publicidad y Relaciones Públicas con 125 y Periodismo con 120) más una oferta de posgrado activa con tres másteres de 35 plazas cada uno.

En cuanto a los másteres, el de Abogacía y Procura continúa siendo el de mayor capacidad, con 160 plazas. El Máster en Ingeniería Industrial ofrece 75 plazas, Arquitectura 70 y Psicopedagogía 60.