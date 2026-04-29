ESSCA afianza en Málaga su liderazgo académico como única escuela con triple acreditación y mil alumnos en tres años

Stéphane Ruiz en un acto en el campus de Essca en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA ESSCA consolida su liderazgo en Málaga como la única escuela de Andalucía con la triple acreditación internacional AACSB, EQUIS y AMBA. El campus de Málaga ha atraído a 1.000 estudiantes desde 2023 y actualmente acoge a 225 alumnos de más de 20 nacionalidades. ESSCA opera bajo el modelo EESPIG, reinvirtiendo todas las tasas de matrícula en pedagogía, programas e investigación, con un fuerte compromiso público. El campus será sede en 2026 de dos eventos internacionales clave: la EFMD Marcom, External and Alumni Relations Conference y el MERIT Summit Málaga.

En un contexto decisivo para la educación superior, que se enfrenta a cambios estructurales profundos que afectan a cómo se enseña, se investiga y se conecta con la sociedad, ESSCA School of Management impulsa en España, y particularmente en Andalucía, un modelo distintivo de escuela de negocios que integra iniciativa privada, respaldo institucional y compromiso con el interés general.

Este enfoque se articula a través del modelo EESPIG (Establecimiento de Enseñanza Superior Privado de Interés General), una distinción concedida por el Estado francés que vincula a la institución con el Ministerio de Enseñanza Superior.

Asimismo, el centro destaca por ser el único en Andalucía que posee la triple corona, el mayor reconocimiento internacional en el ámbito de las escuelas de negocios, al reunir simultáneamente las acreditaciones AACSB (Estados Unidos), EQUIS (Europa) y AMBA (Reino Unido).

Muy recientemente ESSCA ha renovado la acreditación EQUIS por un periodo máximo de cinco años. Esta decisión supone un hito importante en el desarrollo de la escuela.

Tras haber mantenido la acreditación EQUIS de forma ininterrumpida durante los últimos diez años, ESSCA alcanza ahora un nuevo nivel con la concesión, por primera vez, de una acreditación de cinco años, lo que confirma la solidez, la coherencia y la madurez de su modelo multicampus.

Otorgada por la EFMD, la acreditación EQUIS reconoce a las instituciones que cumplen con los más altos estándares internacionales en materia de excelencia académica, gobernanza, internacionalización, vínculos con el mundo empresarial e innovación.

Junto a su excelencia académica, ESSCA destaca por ser una entidad privada sin ánimo de lucro con una función de servicio público (por su contrato con el Estado). Esta condición ha captado la atención de 1.000 estudiantes, que han pasado ya por el campus malagueño de ESSCA desde 2023.

Actualmente la escuela acoge a 225 alumnos, que están estudiando el Bachelor in International Management o se encuentran en programas de intercambio.

Stéphane Ruiz, director del campus de ESSCA en Málaga explica que “el hecho de ser la única escuela en Andalucía que cuenta con la triple acreditación internacional (AACSB, AMBA y EQUIS), que solo posee el 1% de las escuelas de negocios en todo el mundo, unido a nuestro singular modelo es un reclamo para estudiantes de todo el mundo, ya que contamos con más de 20 nacionalidades distintas”.

Este enfoque, plenamente implantado en el campus de ESSCA en Málaga, posiciona a la escuela como una alternativa diferenciadora dentro del marco español de la enseñanza superior, tradicionalmente dividido entre universidades públicas y centros privados.

Además, el campus malagueño reforzará su cercanía con los futuros estudiantes a través de la celebración de una jornada de puertas abiertas el próximo 23 de mayo.

Este evento permitirá a los asistentes conocer de primera mano las instalaciones, informarse sobre los programas académicos y resolver dudas directamente con el equipo docente y estudiantes, ofreciendo una visión práctica y completa de la experiencia internacional que propone ESSCA en Málaga.

Un modelo privado, sin ánimo de lucro y con misión pública

El estatus EESPIG certifica que ESSCA es una institución sin ánimo de lucro, gestionada por una asociación, en la que la totalidad de las tasas de matrícula se reinvierte en la pedagogía, los programas académicos y la investigación.

A diferencia de los modelos privados orientados a la rentabilidad, ESSCA participa activamente en las misiones de servicio público de la educación superior: apertura social, difusión del conocimiento, investigación académica y proyección europea e internacional.

Además, la escuela es evaluada por el Hcéres (el organismo francés de evaluación de la enseñanza superior y la investigación) con los mismos criterios que las instituciones públicas, y actúa como operador de investigación pública.

“La calificación EESPIG es una auténtica señal de confianza para los estudiantes y las familias, garantizando que cada euro invertido en la matrícula revierte directamente en la calidad de la enseñanza y en el desarrollo académico”, subraya Stéphane Ruiz.

Un anclaje estratégico en Málaga

La implantación de ESSCA en Málaga refuerza el ecosistema local de educación superior e innovación, aportando una visión internacional, una red de campus europeos e internacionales (Aix-en-Provence, Angers, Burdeos, París, Lyon, Estrasburgo, Budapest, Luxemburgo, Shanghái, Málaga) y sólidas alianzas con empresas e instituciones.

“El campus de Málaga encarna perfectamente el modelo ESSCA: excelencia académica internacional, cercanía al tejido económico local y una clara vocación de servicio a la sociedad”, destaca Stéphane Ruiz.

El campus de ESSCA en Málaga acogerá próximamente dos eventos internacionales de gran relevancia en el ámbito académico y profesional.

Por un lado, del 11 al 13 de mayo de 2026 se celebrará EFMD Marcom, External and Alumni Relations Conference 2026, que reunirá a expertos en marketing, comunicación y relaciones con alumni de escuelas de negocio de todo el mundo para debatir sobre tendencias, innovación y estrategias en un entorno en constante evolución.

Asimismo, los días 4 y 5 de junio de 2026 tendrá lugar el MERIT Summit Málaga 2026, un encuentro internacional centrado en el futuro del trabajo, el aprendizaje y el liderazgo, que congrega a directivos de recursos humanos y educación ejecutiva para compartir ideas y buenas prácticas. Ambos eventos refuerzan el posicionamiento del campus de Málaga como un hub estratégico para el intercambio de conocimiento y networking a nivel global.