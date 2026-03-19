Estudiantes de la Universidad Europea aplicarán sus proyectos en Plaza Mayor Málaga

Los alumnos de la Universidad Europea que harán prácticas en Plaza Mayor.

Las claves nuevo Generado con IA Estudiantes del Grado en Marketing de la Universidad Europea de Andalucía desarrollarán proyectos de investigación de mercados en Plaza Mayor Málaga. La iniciativa, integrada en la asignatura Market Research, busca acercar al alumnado a contextos reales y potenciar el aprendizaje práctico y la colaboración con empresas. El acuerdo incluye la posibilidad de realizar prácticas profesionales en el centro comercial y abordar retos como accesibilidad, optimización de ingresos y generación de tráfico mediante eventos. Los equipos estudiarán también la competencia y propondrán mejoras para la experiencia del cliente y el posicionamiento de Plaza Mayor en el entorno de Málaga.

La Universidad Europea de Andalucía y el centro comercial Plaza Mayor Málaga han puesto en marcha un proyecto académico que permitirá a estudiantes del Grado en Marketing desarrollar una investigación de mercados aplicada al ámbito retail del complejo.​

La iniciativa se integra en la asignatura Market Research y busca acercar al alumnado a contextos reales, potenciando el aprendizaje práctico, el análisis crítico y la relación directa entre el entorno universitario y el tejido empresarial.​

El acuerdo contempla también la posibilidad de prácticas profesionales para estudiantes en el centro comercial, apunta Ignacio de la Vega, decano de la facultad de Business & Tech de la Universidad Europea de Andalucía.​

​Los equipos de trabajo analizarán distintos retos estratégicos planteados por Plaza Mayor, como la accesibilidad e inclusión en las instalaciones, la optimización de ingresos mediante activaciones comerciales o la generación de tráfico a través de eventos.​

El proyecto incorporará también el estudio de la competencia en el entorno de Málaga y la mejora de la experiencia del cliente, con el objetivo de formular propuestas que aporten valor al posicionamiento del centro comercial.​

“Para Plaza Mayor es fundamental impulsar iniciativas que acerquen el talento joven al sector retail y al mismo tiempo nos permitan escuchar nuevas miradas sobre los retos actuales de la industria”, señala Rafael Perea Luque, director de Plaza Mayor.​

Según Perea, la colaboración con la Universidad Europea de Andalucía “nos permite trabajar con estudiantes que aportan ideas frescas y análisis innovadores sobre cuestiones clave como la experiencia de cliente, la generación de tráfico o la accesibilidad del centro”.​

El programa comenzó el 5 de marzo con una sesión de presentación del equipo directivo de Plaza Mayor a los alumnos y concluirá con la defensa pública de los resultados, en la que los grupos expondrán sus conclusiones y recomendaciones ante la dirección del complejo.