Este colegio de Málaga es uno de los 30 más innovadores de España: con centro acuático, bilingüe y digital

Por décimo año consecutivo y en concordancia con el nuevo panorama educativo, EL ESPAÑOL ha seleccionado los 100 mejores colegios concertados y privados de España, todos caracterizados por la calidad de sus métodos educativos, su nivel de idiomas y sus docentes.

Para la elaboración del ranking se han tenido en cuenta aspectos como las innovaciones pedagógicas, la proyección internacional, los modelos de gestión, las calificaciones del alumnado en pruebas de evaluación externas y las metodologías e instrumentos empleados, con el objetivo de “premiar a los centros que apuestan por la calidad, el progreso y los resultados”.

Como es tradición, la lista distingue a los 30 colegios más innovadores. Entre ellos, en el puesto 11, se encuentra un centro educativo de Málaga.

Es el Colegio Cerrado de Calderón, ubicado en la ciudad de Málaga, que abrió sus puertas en 1971. Se trata de un centro educativo privado-concertado, laico, mixto y bilingüe, que ofrece formación desde Educación Infantil hasta Bachillerato, con una plantilla de 95 profesores y un alumnado de aproximadamente 1.500 estudiantes.

El colegio cuenta con un claustro docente encargado de la enseñanza general, así como con 13 profesores dedicados exclusivamente a la preparación de los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge. Como Centro Autorizado, permite que los alumnos se preparen y realicen las pruebas oficiales en las instalaciones del propio colegio, obteniendo los prestigiosos certificados de la universidad.

Su proyecto educativo busca el desarrollo integral de la personalidad del alumnado, fomentando la formación humana, el respeto a los principios democráticos y los derechos fundamentales. Se promueve la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo, el ejercicio de una libertad responsable, la integración social y el respeto por la naturaleza.

En los últimos cursos, el centro ha incorporado nuevas metodologías educativas con la creación de espacios innovadores. Cuenta con un Aula Montessori, que potencia el autoaprendizaje guiado, y desde el curso 2025/26, un Aula Multisensorial, orientada a estimular el aprendizaje a través de los sentidos. Ambos espacios están dirigidos especialmente a los alumnos de Educación Infantil.

El colegio se encuentra en una parcela de 25.000 metros cuadrados, donde se ubica el edificio principal con aulas equipadas con pizarras digitales interactivas y recursos audiovisuales, así como otras instalaciones complementarias.

Entre ellas destaca un pabellón polideportivo cubierto, adaptable como auditorio con capacidad para más de 1.000 personas, incluyendo escenario.

Además, dispone de un centro acuático con dos piscinas cubiertas y climatizadas (una semiolímpica y otra de aprendizaje), junto a salas para actividades dirigidas y vestuarios.

Transformación digital

El Cerrado de Calderón también ha apostado por la transformación digital integral. Su infraestructura TIC permite que todos los alumnos tengan acceso a dispositivos móviles con conexión a internet, ya sea mediante carros con portátiles en Primaria, ordenadores personales (modelo one to one) o en las aulas de informática del centro.

Este proceso se complementa con un Plan de Actuación Digital y la formación del personal docente en el uso educativo de la inteligencia artificial en el curso 2025/26.

Para favorecer la conciliación entre la vida personal y laboral, en septiembre de 2023 se implementó un horario de atención telemática para las familias.

El colegio promueve la robótica como parte de su proyecto educativo. Este comienza en el tercer ciclo de Educación Primaria, introduciendo el razonamiento matemático, y continúa en ESO y Bachillerato con el aprendizaje de programación y robótica.