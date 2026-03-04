Este colegio de Málaga es uno de los 50 mejores de España: católico, bilingüe y con "atención personalizada"

Las claves nuevo Generado con IA El Colegio Bilingüe Málaga Sierra Blanca-El Romeral ha sido seleccionado entre los 50 mejores colegios de España, ocupando el puesto 48 según el ranking de EL ESPAÑOL. El centro destaca por su pedagogía personalizada, que incluye sesiones mensuales de asesoramiento y desarrollo personal con los tutores para cada alumno. Ofrece educación bilingüe en inglés y español desde Infantil, incorpora un tercer idioma (francés, alemán o portugués) y cuenta con el Programa DELTA y el Bachillerato Internacional. El colegio, de titularidad privada y orientación católica, apuesta por una formación integral que combina excelencia académica y transmisión de valores humanos y cristianos.

Por décimo año consecutivo y en concordancia con el nuevo panorama educativo, EL ESPAÑOL ha seleccionado los 100 mejores colegios concertados y privados de España, todos caracterizados por la calidad de sus métodos educativos, su nivel de idiomas y sus docentes.

La confección del listado se ha llevado a cabo con la colaboración de expertos educativos que han examinado la documentación obtenida por el periódico, sumada a la información recabada en ediciones anteriores y a la participación directa de los propios colegios como fuente primaria.

Para la elaboración del ranking se han tenido en cuenta aspectos como las innovaciones pedagógicas, la proyección internacional, los modelos de gestión, las calificaciones del alumnado en pruebas de evaluación externas y las metodologías e instrumentos empleados, con el objetivo de “premiar a los centros que apuestan por la calidad, el progreso y los resultados”.

Como es tradición, la lista distingue a los 50 colegios más sobresalientes. Entre ellos, en el puesto 48, se encuentra un centro educativo de Málaga.

Se trata del Colegio Bilingüe Málaga Sierra Blanca-El Romeral, perteneciente al grupo educativo Attendis.

Uno de los principales factores diferenciadores del centro malagueño es su firme apuesta por la pedagogía personalizada. En el colegio consideran que cada alumno y cada alumna es único, con un ritmo y un reto propio de aprendizaje.

La atención individualizada constituye uno de los pilares del modelo educativo de Attendis. Cada estudiante mantiene mensualmente sesiones de asesoramiento y desarrollo personal con su profesor tutor o profesora tutora.

En estos encuentros se fijan metas concretas tanto en el plano académico como en el personal, lo que favorece el autoconocimiento, el éxito escolar y la adquisición de competencias clave.

Este acompañamiento continuo contribuye a un elevado índice de rendimiento académico y permite adaptar los métodos de enseñanza a las características específicas de cada estudiante.

El proyecto educativo del colegio incluye también la transmisión de valores humanos y cristianos como la solidaridad, el esfuerzo, la generosidad, el servicio a la sociedad, la búsqueda de la verdad y la libertad. Desde el respeto a todas las creencias, los centros de Attendis ofrecen una formación cristiana fiel a la doctrina de la Iglesia Católica.

Este enfoque integral busca no solo la excelencia académica, sino también la formación personal y ética del alumnado.

La dimensión internacional es otro de los ejes estratégicos del centro. La enseñanza es bilingüe en inglés y español desde el inicio del recorrido escolar, incorporando además un tercer idioma, principalmente el francés.

En Educación Infantil y Primaria, el alumnado trabaja el 50% del horario lectivo en lengua inglesa. En Secundaria, al menos un tercio de la jornada se imparte en inglés, con un mínimo de tres materias curriculares en este idioma. Además, el colegio ofrece el Bachillerato Internacional, reforzando su proyección exterior.

A ello se suma el Programa DELTA (Developing European Languages Teaching and Acquisition), que establece una metodología específica: la mitad de las clases se imparten en inglés, en un aula distinta a la de las lecciones en castellano y con profesorado nativo o bilingüe. Desde primero de Educación Primaria, el currículum incluye el aprendizaje de un tercer idioma, que puede ser francés, alemán o portugués.

De titularidad privada, el Colegio Bilingüe Málaga Sierra Blanca-El Romeral ofrece Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Cuenta con 1.800 alumnos y una plantilla de 130 profesores.