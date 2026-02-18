La UMA consigue 1,6 millones de euros en convocatorias nacionales de talento científico: incorpora cinco investigadores

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga (UMA) obtiene cinco plazas en la convocatoria nacional Ramón y Cajal 2024, incorporando tres mujeres y dos hombres como nuevos investigadores. Los seleccionados desarrollarán su labor científica en la UMA durante los próximos cinco años, en áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias. Dos científicos más se sumarán a la UMA a través del programa Beatriz Galindo, reforzando los departamentos de Ingeniería Química y Lenguajes y Ciencias de la Computación. Las incorporaciones suponen una financiación de casi 1,7 millones de euros para la UMA, consolidando su posición en el ámbito nacional de la investigación.

La Universidad de Málaga (UMA) ha logrado cinco plazas en la última convocatoria del programa Ramón y Cajal, correspondiente a 2024, según la resolución definitiva publicada por la Agencia Estatal de Investigación. Se trata de una de las convocatorias más competitivas del sistema nacional de I+D+i y supone una nueva inyección de talento y financiación para la institución académica.

Los investigadores seleccionados se incorporarán a lo largo de 2026 y desarrollarán su actividad científica en la UMA durante los próximos cinco años. De las cinco plazas obtenidas, tres estarán ocupadas por mujeres y dos por hombres, según han indicado en un comunicado.

Por áreas de conocimiento, dos contratos corresponden a Humanidades y Ciencias Sociales y tres al ámbito científico.

El programa Ramón y Cajal, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Secretaría General de Universidades, está dirigido a investigadores con una trayectoria destacada que actualmente desarrollan proyectos de I+D+i en centros extranjeros.

El objetivo es favorecer su retorno o incorporación al sistema universitario español. Los contratos contemplan cuatro años de duración y compromiso de estabilización bajo la figura de investigador distinguido.

A estas incorporaciones se suman otros dos científicos de excelencia que llegarán a la UMA mediante la convocatoria nacional Beatriz Galindo. En este caso, se integrarán en los departamentos de Ingeniería Química y de Lenguajes y Ciencias de la Computación, reforzando áreas estratégicas para la universidad.

En conjunto, estas resoluciones suponen para la Universidad de Málaga una financiación cercana a los dos millones de euros —1.686.000 euros en total— procedentes de convocatorias nacionales de captación de talento científico.

Más allá de la cuantía económica, la institución consolida así su posición en el competitivo mapa nacional de la investigación, apostando por atraer perfiles con proyección internacional y capacidad para liderar nuevas líneas de trabajo en los próximos años.