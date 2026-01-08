Nace ‘UMA Experience’, el programa que conectará a los estudiantes malagueños con retos reales y empresas

La Universidad de Málaga ha puesto en marcha UMA Experience, un nuevo programa que quiere llevar el aprendizaje más allá de las aulas, acercando al estudiantado a problemas y retos reales a través de proyectos en equipo.

La iniciativa, heredera y evolución del antiguo Key-Project, combina la guía de mentores del profesorado con la participación de agentes externos —como empresas, profesionales y antiguos alumnos— para reforzar la creatividad, la empleabilidad y el espíritu emprendedor del alumnado de todas las titulaciones.​

Este programa permite a estudiantes de cualquier titulación organizarse en equipos para desarrollar proyectos con impacto social, universitario o empresarial. La idea es que el alumnado no solo reciba clases teóricas, sino que participe en iniciativas prácticas que mejoren su creatividad, su empleabilidad y su capacidad de emprender.​

Los equipos deben ser multidisciplinares, es decir, formados por estudiantes de distintas carreras, y contar al menos con quince miembros. Dentro de cada equipo hay tres figuras principales:​

Miembros: son los estudiantes que organizan, gestionan y llevan a cabo el proyecto.

Mentores: profesorado o personal de la UMA que orienta y supervisa, pero sin quitar protagonismo al estudiantado.

Colaboradores: antiguos alumnos, profesionales o estudiantes de otras universidades que aportan experiencia y conexión con la realidad laboral.​

La coordinación del equipo se reparte de forma equilibrada entre los Líderes (estudiantes) y los Mentores principales, que toman decisiones conjuntas y se responsabilizan de la organización y de los recursos.​

El programa incluye convocatorias de financiación para ayudar a los equipos a llevar adelante sus proyectos. Además, las propias facultades pueden aportar recursos económicos, materiales o humanos, y tanto los centros como los equipos deben informar a la coordinación del programa sobre las ayudas que reciben y cómo las usan.​

Los equipos deben indicar qué espacios de la Universidad utilizan, o si trabajan en instalaciones externas, para que se puedan garantizar condiciones adecuadas de seguridad y prevención de riesgos. El estudiantado está cubierto por seguros, y en proyectos con más riesgo se puede exigir una póliza adicional.​

La participación en UMA Experience puede traducirse en reconocimiento académico, por ejemplo, mediante créditos ECTS o anotaciones en el Suplemento Europeo al Título.​

Los resultados generados —como patentes, marcas, diseños o prototipos— pertenecen a la Universidad de Málaga, aunque se reconoce la autoría de las personas que han contribuido a crearlos.

La Universidad puede, además, establecer acuerdos para que los equipos puedan explotar o desarrollar estos resultados, favoreciendo que las ideas se conviertan en iniciativas reales.​

UMA Experience sustituye y mejora el anterior programa Key-Project, manteniendo su espíritu pero con una estructura más clara y completa. Los equipos que ya existían bajo Key-Project disponen de seis meses para adaptarse a las nuevas normas y requisitos del programa.​

Con este reglamento, la UMA busca que la etapa universitaria sea más práctica, conectada con el entorno y orientada al futuro profesional del estudiantado.