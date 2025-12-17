La UMA aprueba unas cuentas para 2026 marcadas por la contención del gasto y el equilibrio financiero

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga (UMA) ha presentado un presupuesto para 2026 que supera los 345 millones de euros, un 7,4% más que el año anterior. El presupuesto se elabora en un contexto de contención del gasto y busca consolidar la sostenibilidad financiera, afrontando un remanente negativo y deudas acumuladas. La mayor parte de los fondos se destinarán al funcionamiento institucional y a políticas universitarias, como apoyo a estudiantes, docencia, investigación e internacionalización. El incremento presupuestario permitirá reducir la brecha de financiación por estudiante respecto a otras universidades públicas andaluzas y aumentar el peso de la UMA en el sistema autonómico.

La Universidad de Málaga (UMA) ha presentado este jueves en el Consejo de Gobierno su presupuesto para el ejercicio 2026, que supera los 345 millones de euros y supone un incremento del 7,4% respecto al año anterior.

Las cuentas, diseñadas en un contexto de contención del gasto y ajuste realista de los ingresos, buscan consolidar la sostenibilidad financiera de la institución. El documento deberá ser aprobado ahora por el Consejo Social, tal y como establece la normativa vigente.

El rector de la UMA, Teodomiro López, ha valorado de forma positiva el proyecto presupuestario, al considerar que representa “un avance significativo” para la universidad.

Este incremento permitirá reducir la brecha de financiación por estudiante con respecto a otras universidades públicas andaluzas, según ha indicado el rector, y aumentar el peso de la institución malagueña en el conjunto del sistema universitario andaluz hasta alcanzar el 14%.

“Con estas cuentas, la Universidad de Málaga dispondrá de un presupuesto más equilibrado y sostenible, lo que reforzará nuestra capacidad para hacer política universitaria de calidad”, ha subrayado López.

El presupuesto de 2026 se formula en un escenario marcado por el remanente de tesorería no afectado negativo que arrastra la UMA desde 2022 y por la deuda acumulada con empresas constructoras en ejercicios recientes.

Para hacer frente a esta situación, la Junta de Andalucía concedió en 2024 un préstamo extraordinario vinculado al Plan de Ajuste 2025-2027, que establece una senda de corrección del déficit estructural y persigue un funcionamiento económico más equilibrado.

Asimismo, el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas 2023-2027 y el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 determinan el marco de recursos disponible para la institución.

La mayor parte del presupuesto se destina al funcionamiento institucional, que asciende a 277,9 millones de euros. De esta cantidad, 237,1 millones corresponden a gastos de personal, 32,9 millones a gestión y administración y 7,8 millones a infraestructuras y mantenimiento.

A ello se suman más de 67 millones de euros destinados a políticas universitarias. En concreto, 14,2 millones se orientan a estudiantes y vida universitaria, 7,1 millones a docencia y oferta académica, 39,1 millones a investigación y 6,8 millones a internacionalización.

En 2025, la UMA recibió 379,04 euros menos por estudiante que la media de las universidades públicas andaluzas y 1.201,64 euros menos que la mejor financiada, según aseguran desde la institución.

Esta desviación supuso una merma de ingresos de 13,93 millones de euros. No obstante, el déficit respecto a la media se ha reducido en un 25% con relación a 2024, cuando ascendía a 18,62 millones.