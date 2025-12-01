"IA responsable" en finanzas: así es la nueva cátedra de Unicaja y la Universidad de Granada

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja y la Universidad de Granada lanzan una nueva cátedra para promover la inteligencia artificial responsable en el sector financiero. El acuerdo incluye seminarios, congresos, talleres, becas y apoyo a proyectos innovadores para acercar la IA ética a la comunidad universitaria. La cátedra estará dirigida por los catedráticos Francisco Herrera y Enrique Herrera, y contará con una Comisión Mixta para supervisar el programa. La iniciativa refuerza la apuesta de Unicaja por la innovación y la formación de jóvenes en IA, buscando un sector bancario más transparente y centrado en las personas.

Unicaja y la Universidad de Granada (UGR) estrenan nueva cátedra para fomentar una "Inteligencia Artificial responsable" en finanzas,un espacio que aspira a convertirse en referente nacional en la investigación y la aplicación ética de la tecnología en el sector financiero.

El acuerdo, firmado por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el rector de la UGR, Pedro Mercado, contempla un amplio programa de actividades orientadas a acercar la IA responsable a la comunidad universitaria: desde seminarios, congresos y talleres hasta la publicación de estudios especializados, becas para estudiantes y líneas de apoyo para proyectos innovadores.

Además, se creará una Comisión Mixta para supervisar el desarrollo del programa, integrada por representantes de ambas instituciones y respaldada por dos referentes en el ámbito de la inteligencia artificial: los catedráticos Francisco Herrera y Enrique Herrera, que dirigirán la cátedra.

Durante la firma, Rubiales ha subrayado el papel crucial de la inteligencia artificial responsable en la transformación del sector bancario. “Su aplicación contribuirá a mejorar la experiencia del cliente y a reforzar la confianza en las entidades bancarias”, ha afirmado.

Para Unicaja, la IA ética es “clave para generar valor añadido, crear soluciones seguras y transparentes y orientar la innovación al bienestar de la sociedad”.

Por su parte, el rector de la UGR ha destacado que esta iniciativa sitúa a la universidad “a la vanguardia de la investigación aplicada” en un ámbito esencial para la economía. La nueva cátedra ofrece al alumnado y a los grupos de investigación “una oportunidad excepcional” para acceder a formación especializada, becas y proyectos con impacto real en su futuro profesional.

La creación de esta cátedra se alinea con la estrategia de transformación de Unicaja, que apuesta por la IA como motor para construir un banco “más accesible, personalizado y centrado en las personas”. La entidad reafirma así su compromiso con la innovación y con la integración laboral de los jóvenes. Su programa ‘This is Uni’, ofrece servicios y financiación adaptados a estudiantes de entre 18 y 27 años.