ESSCA abre su nuevo campus en un edificio histórico del centro de Málaga: fue el primer conservatorio de la ciudad

El nuevo campus de ESSCA en el centro de Málaga.

ESSCA School of Management refuerza su presencia en Málaga con la apertura de su nuevo campus en pleno centro histórico.

El inmueble, ubicado en la calle Marqués de Valdecañas 4, fue originalmente parte del convento de San Luis el Real.

Posteriormente albergó el primer conservatorio de música de la ciudad, conocido como Liceo de Música.

El proyecto arquitectónico ha estado dirigido por Antonio Díaz sobre el diseño de Saaron Prado de la Sierra. Ambos profesionales afrontaron el reto de transformar un espacio conventual en un moderno centro educativo para 500 personas.

“El gran desafío ha sido transformar un espacio pensado para 20 o 30 personas en un centro educativo abierto, cumpliendo la normativa de seguridad y eficiencia energética, pero preservando su esencia”, explica Díaz.

La directora de Inmobiliario y Recursos Generales de ESSCA, Stéphanie Vondière, añade que “la transformación de este antiguo convento en menos de 10 meses ha sido toda una proeza. El diseño se ha concebido para que los estudiantes quieran quedarse en el campus”.

El proyecto mantiene el espíritu original del edificio, incluyendo el patio reinterpretado por Enrique Atencia en 1975 y el atrio central ahora cubierto por una montera de vidrio. Este espacio se convierte en el núcleo de la vida académica y punto de encuentro cultural.

Las obras, ejecutadas por KARDHAM y Univers 360, han incorporado mejoras de eficiencia energética y aislamiento sin alterar la fisonomía histórica del conjunto. “Es como cerrar un ciclo: el espacio vuelve a ser un lugar abierto al conocimiento y la vida social”, afirma Díaz.