Iván Toro, biólogo de la UMA, logra una de las 23 becas para cursar un prestigioso máster internacional

Dos jóvenes andaluces han conseguido una de las becas más prestigiosas del mundo de la biotecnología marina. Uno de los reconocidos es Iván Toro Pineda, recién graduado en Biología por la Universidad de Málaga (UMA), que formará parte del EU-CONEXUS Joint Master Programme in Marine Biotechnology, un máster de excelencia que solo ha admitido a 23 estudiantes entre 495 aspirantes internacionales para el bienio 2025–2027.

El egresado de la UMA será uno de los dos españoles que estudiará este máster. Carmen López, egresada en Biotecnología por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha logrado otra de las becas.

Este programa, impulsado por la Comisión Europea y coordinado por la Universidad Católica de Valencia, forma a especialistas capaces de trasladar los avances de la biotecnología marina a sectores clave como la salud, la cosmética o el agroalimentario.

Su objetivo es preparar a los estudiantes para abrir nuevos mercados sostenibles, desarrollar bioproductos funcionales a partir de recursos oceánicos y aplicar la biotecnología a la acuicultura, desde el control de enfermedades hasta la mejora de procesos productivos.

El itinerario académico se reparte entre seis universidades europeas y tendrá movilidad internacional. Los estudiantes cursan el primer semestre en Valencia, el segundo en La Rochelle (Francia), y realizan prácticas en un centro de investigación de cualquier parte del mundo.

Seguidamente, completan el tercer y cuarto semestre en una institución del consorcio vinculada a su especialidad, donde desarrollan su trabajo fin de máster. Esta estructura garantiza una formación global en al menos tres países distintos.

Además, el máster cuenta con becas Erasmus Mundus, consideradas entre las más competitivas de Europa, que cubren la matrícula y los gastos de manutención.

Durante su paso por la Universidad de Málaga, Iván Toro centró su formación en biología molecular, genética y biotecnología, áreas en las que pronto destacó por su perfil innovador. En 2025 obtuvo el tercer premio en la final internacional de Wege Prize, celebrada en Michigan (EE. UU.), gracias a su proyecto “Envirovex”, una iniciativa de biotecnología ambiental que propone una solución para reducir la resistencia a antibióticos en aguas residuales mediante principios de economía circular. El galardón estaba dotado con 10.000 euros.

No era su primera experiencia internacional: en 2022 co-lideró el equipo UMA_MALAGA en la competición iGEM, organizada por el MIT en París, y en 2024 disfrutó de una beca JAE Intro ICU en el Centro Oceanográfico de Málaga (IEO-CSIC), donde afianzó su interés por el potencial biotecnológico del mar.