Utamed ya es una realidad con casi 1.500 alumnos: "No viváis en los sueños, ejecutarlos"

Han sido seis años de trámites administrativos, de trabajar muchas horas para conseguir las verificaciones de sus títulos, de seleccionar a los profesores, de hacer una importante labor comercial para captar al alumnado, de reformar un espectacular edificio de más de 7.000 metros cuadrados en Málaga TechPark y de intentar hacer oídos sordos a los continuos reproches y ninguneos que han recibido por parte de otras instituciones y académicos durante años.

Pero la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), la primera universidad online privada andaluza, ya es una realidad. Anoche inauguraron su primer curso académico y sus instalaciones en un evento al que asistieron representantes de la vida política, social, económica y educativa malagueña.

Fue, además, una fiesta porque la ocasión lo merecía. Muchos de los impulsores de Utamed lloraron de emoción al ver que el proyecto echaba a andar. Y no de cualquier manera. Con casi 1.500 alumnos, 21 titulaciones verificadas en solo un año, un centenar de profesores y 170 trabajadores.

"Siempre hemos tenido claro el rumbo. Nos pusimos tapones en los oídos y trabajamos salvajemente para sacar adelante nuestro sueño y nuestra ilusión. No viváis en los sueños, ejecutarlos", dijo visiblemente emocionado Paco Ávila, presidente de Utamed.

Ávila dejó claro que "hemos venido a competir y mejorar el talento de nuestra tierra andaluza" y, pese a las fuertes críticas recibidas desde las universidades públicas, tendió la mano a universidades públicas y privadas "para trabajar juntos y mejorar el nivel competitivo de las universidades en Andalucía".

Paco Ávila, en el inicio del curso académico en Utamed.

Un ascensor social

Previamente había hablado el rector de Utamed, Juan de Dios Jiménez, que protagonizó una de las anécdotas divertidas de la noche al dejarse la carpeta con su discurso en una oficina con los nervios de salir con el resto del claustro.

Jiménez destacó que la edad media del alumnado es de 32 años, el 55% son mujeres y que un 30% viven en zonas rurales. En este sentido, puso de relieve que universidades online como Utamed permiten el "ascensor social" ya que cualquier persona puede estudiar independientemente de dónde viva o de su horario vital y laboral.

El rector de Utamed precisó que han sido años de "trabajo intenso, riguroso y frenético" y quiso dejar claro que, como universidad privada que son, "no recibimos ni un euro de dinero público".

"Hemos sido muy exigentes"

Ramón Herrera, secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, también recalcó que la administración autonómica "no da dinero a las privadas" para evitar cualquier tipo de suspicacia o comentarios malintencionados.

Herrera aseguró que "hemos sido muy exigentes con Utamed" y recordó que "cuando llegamos al gobierno de Andalucía había 10 proyectos de universidades privadas y rechazamos seis porque no tenían la suficiente calidad".

Inicio del curso académico en Utamed.

El directivo de la Junta de Andalucía reconoció que seis años de trámites burocráticos son muchos y que la Administración tiene que ser "más ágil" a la vez que defendió la "coexistencia de universidades públicas y privadas" en la región para ser más competitivos y dar una mayor oferta al alumnado.

De hecho, recordó que varias de las mejores universidades del mundo son privadas y hasta este momento en Andalucía solo había una privada.

Un acto muy completo

La inauguración de Utamed fue larga, pero merecía la pena por el interés de los participantes. Hablaron Bernardino León Gross, exsecretario de Estado con Zapatero y ahora presidente del Consejo Social de Utamed; Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; o Miguel Reinoso, CEO de Utamed.

La conferencia inaugural corrió a cargo de la historiadora Elvira Roca, que apostó por el estudio de las Humanidades ante tanta tecnología y no perder los valores de una sociedad como la mediterránea.

La parte musical la pusieron JavyPablo, que cantaron tres canciones y que estaban muy emocionados ya que son hijos del fallecido Javier Imbroda, cofundador de Medac junto a Paco Ávila y uno de los precursores de Utamed.

Anoche, tras tantos años de estrés para los directivos de Utamed, tocaba disfrutar el momento y relajarse. A partir de hoy tienen mucho trabajo por delante. Tienen que enseñar a casi 1.500 alumnos y fomentar su participación en empresas.