Una profesora da las claves para facilitar la vuelta al cole: "Las rutinas no son una cárcel"

Quedan pocos días para el inicio de un nuevo curso. La vuelta al cole no solo marca el final de las vacaciones, también suele traer consigo nervios, cansancio y presión académica. ¿Cómo se afronta este momento según los expertos?

La psicóloga, coach y profesora particular en TusClasesParticulares, Sandra Palo, ofrece algunas claves para facilitar el inicio del nuevo curso y la vuelta a las clases.

La primera recomendación es restablecer rutinas con antelación. “Las rutinas no son una cárcel, son un mapa que da orden y confianza”, explica Palo.

Según la especialista, adelantar la hora de acostarse y levantarse al menos una semana antes del inicio, en intervalos de 15-20 minutos, evita que el cambio resulte demasiado brusco para los niños.

Otro aspecto importante es crear horarios visuales y atractivos. Diseñar un calendario con colores, dibujos o símbolos favorece que los más pequeños interioricen mejor sus rutinas y se impliquen en ellas de forma activa.

En cuanto al rendimiento escolar, recomienda entrenar la concentración poco a poco. Tras semanas de descanso, conviene empezar con actividades sencillas.

Puzzles, lectura o sopas de letras e ir avanzando hacia bloques de estudio de 10-20 minutos con descansos frecuentes. "La concentración es como un músculo: si no lo entrenas, se relaja; si lo ejercitas, se fortalece", recuerda la docente.

Los nervios son también un factor clave en este regreso. Para reducirlos, se aconseja hablar de lo positivo del nuevo curso: nuevos amigos, aprendizajes y actividades que generen ilusión.

"Es normal que los peques (y no tan peques) sientan un cosquilleo en la barriga antes de empezar. Los nervios son como mariposas en el estómago: si las aceptamos, pueden volar a nuestro favor", apunta la psicóloga, que recomienda además incorporar técnicas sencillas de respiración para gestionar la ansiedad.

Evitar la sobrecarga

Los primeros días no deben estar marcados por la presión. Los expertos insisten en valorar el esfuerzo y evitar la sobrecarga. Celebrar los pequeños avances y no llenar de tareas las primeras semanas ayuda a fomentar la confianza y a disminuir el estrés académico.

En este sentido, Palo aconseja a las familias acompañar a los hijos desde la empatía: "Escucha sin minimizar: en lugar de decir ‘no te preocupes’, prueba con 'entiendo que estés nervioso/a, vamos a ver cómo lo afrontamos juntos'",

Además, propone fijar pequeños objetivos diarios para motivar a los estudiantes sin generarles ansiedad. "Cada día, fija un pequeño objetivo alcanzable. Es como encender una cerilla en la oscuridad: no lo ilumina todo, pero basta para guiar el siguiente paso", concluye.