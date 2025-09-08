La Junta de Andalucía destina 16'6 millones de euros para levantar dos nuevos centros escolares en Málaga

El instituto de Benalmádena a la izquierda y el de Intelhorce, a la derecha. Junta de Andalucía

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de dos nuevos centros educativos en la provincia de Málaga, con una inversión global que supera los 16 millones de euros. Se trata del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Benalmádena pueblo y de la sustitución del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Intelhorce, en Campanillas.

El instituto de Benalmádena será ejecutado por la empresa ECSA Obra Pública y Civil S.L. por un importe de 10,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. Tendrá capacidad para 500 estudiantes (360 de Secundaria y 140 de Bachillerato) y se levantará sobre una parcela de 5.760 metros cuadrados en la urbanización Retamar Santa Matilde.

El edificio, de 4.814 metros cuadrados construidos, se organizará en cuatro niveles con zonas docentes, biblioteca, aulas de especialidades, gimnasio, cafetería, áreas administrativas y espacios exteriores como pista polideportiva, zonas ajardinadas y huerto.

El centro incorporará sistemas sostenibles, como climatización bioclimática mediante refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas, además de calefacción por aerotermia.

El delegado territorial, Miguel Briones, ha destacado que este proyecto “es una muestra del compromiso de la Junta con las infraestructuras educativas en zonas de crecimiento poblacional”. Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha subrayado que se trata de “una infraestructura largamente demandada por la comunidad educativa local”.

Sustitución del CEIP Intelhorce en Campanillas

La empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil S.A. será la encargada de las obras, con una adjudicación de 6,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. El actual centro, afectado por problemas estructurales, será demolido para dar paso a una nueva edificación en la misma parcela, mientras el alumnado permanece temporalmente en el CEIP El Tarajal.

El nuevo colegio será de tipología C1 (una línea de Infantil y otra de Primaria) con previsión de ampliación a C2 en una segunda fase, y dispondrá de 225 puestos escolares. Contará con aulas polivalentes, de educación especial y de pequeño grupo, además de biblioteca, comedor con cocina, gimnasio, salón de usos múltiples, despachos administrativos, AMPA y zonas de juego diferenciadas para Infantil y Primaria.

También se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad, incorporando paneles solares, sistemas de bioclimatización, ventilación cruzada y renovación nocturna del aire, siguiendo los estándares de la Certificación VERDE.

Cofinanciación europea

Ambas actuaciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ejecutado a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuentan con cofinanciación del Programa FEDER de Andalucía 2021-2027.