El talento digital necesita impulso, no solo formación

LAB, el proyecto de Windup enfocado en la empleabilidad que conecta a nuevos profesionales con el mercado digital andaluz.

En el contexto de una transformación digital que avanza a velocidad de vértigo, el mayor desafío ya no es solo formarse, sino acceder al primer empleo con experiencia real.

Para dar respuesta a la creciente necesidad de talento digital, Windup, como parte de su Sistema y con motivo de su 10º aniversario, consolida el proyecto LAB y lanza Windup Talent, una vertical especializada en el desarrollo de talento digital con impacto directo en la empleabilidad de jóvenes y profesionales en transición.

Además del LAB, Windup Talent apuesta por la innovación continua a través de su Hub de Innovación, un espacio donde los nuevos talentos se forman en Inteligencia Artificial y aprenden cómo aplicarla en distintos procesos clave de las empresas.

Con este enfoque, Windup Talent no solo forma profesionales, sino que crea un ecosistema de innovación constante que mejora la empleabilidad y la competitividad de las empresas en el sector digital.

Una lanzadera de empleabilidad con enfoque práctico y social

Windup Talent nace con un propósito claro: acompañar a quienes buscan su primer empleo o desean actualizarse en un entorno laboral real y competitivo. Para lograrlo, ofrece una experiencia inmersiva centrada en casos reales, investigación aplicada y el desarrollo de las habilidades más demandadas del sector. Un espacio pensado para conectar formación, desarrollo profesional e innovación tecnológica en un mismo ecosistema.

¿Qué es el proyecto LAB?

LAB es una Asociación sin ánimo de lucro, creada por Windup a finales de 2022, con un doble objetivo:

- Ofrecer a los alumnos del Máster Técnico en Marketing Digital una experiencia práctica sólida que les prepare para el entorno laboral.

- Apoyar a pymes en proceso de digitalización, prestándoles servicios de marketing digital (SEO, social media, campañas PPC, desarrollo web o analítica).

Cada trainee del LAB entrena durante varios meses como si estuviera en una agencia real: planifica, ejecuta y defiende propuestas ante clientes, acompañado por mentores en activo y bajo estándares profesionales. Además de seguir entrenándose y formándose con píldoras y masterclass junto a los profesionales de la agencia Windup Business, asistencia a eventos y asesoramiento continuo.

Desde su lanzamiento, el LAB se ha consolidado como un motor clave para la empleabilidad digital. El 94,7 % del alumnado procede del Máster Técnico en Marketing Digital, y un 74 % accede a su primer empleo en menos de tres meses. Con una media de edad de 28,9 años, el 100 % logra su inserción en áreas estratégicas como SEO, Paid Media, desarrollo web y analítica.

Alumnado de Windup.

Asimismo, el LAB se ha posicionado como un referente en la contratación interna en Andalucía, impulsando el talento especializado desde la formación hasta la incorporación profesional.

Impacto con propósito: formación, innovación y sostenibilidad

Windup Talent y su proyecto LAB no solo forman talento digital, sino que actúan como agentes de cambio social con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su enfoque se alinea plenamente con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, integrando impacto educativo, profesional y social.

Según el último informe del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, el 88 % de las empresas ya conoce los ODS (frente al 69 % en 2018), y el 35 % de las organizaciones del Pacto Mundial ha adoptado objetivos medibles alineados con ellos, superando la media nacional. A pesar de esto, solo el 18 % de las metas globales de la Agenda 2030 están encaminadas a cumplirse: el resto se estanca o retrocede.

Este contexto evidencia que hay más conocimiento, pero aún falta acción real para transformar esa conciencia en impacto efectivo. Aquí es donde el modelo de Windup Talent y LAB marca la diferencia.

Objetivos y enfoque alineado con los ODS:

ODS 1: Fin de la pobreza – generando oportunidades profesionales reales.

ODS 4: Educación de calidad – con formación basada en la práctica y la experiencia.

ODS 5: Igualdad de género – fomentando la inclusión en entornos tecnológicos.

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico – conectando formación con empleo.

ODS 10: Reducción de desigualdades – con programas abiertos a colectivos diversos.

ODS 17: Alianzas para lograr objetivos – colaborando con empresas y entidades locales.

El Sistema Windup: de la estrategia a la acción

Con más de 10 años de experiencia en el sector, Windup se ha consolidado como una empresa líder en soluciones digitales, formación especializada y desarrollo de talento. Su equipo de 50 profesionales altamente capacitados trabaja en cuatro verticales clave que abordan todos los aspectos necesarios para impulsar tu carrera en el mundo digital.

Su enfoque se basa en cuatro verticales clave: