La enorme dificultad de estudiar Medicina en la UMA: "Tengo un 13,04 de nota y soy la 1.000 en la lista de espera"

El Grado en Medicina de la Universidad de Málaga oferta 185 plazas de nuevo ingreso cada año. La última persona que ha conseguido entrar en la primera adjudicación de plazas, el pasado 4 de julio, tiene una media de 13,433 sobre 14. Esta carrera se ha convertido en una de las más demandadas, y muchos estudiantes no podrán escogerla pese a tener notas muy altas: los primeros 1.000 alumnos en lista de espera tienen más de un 13 de media.

Es el caso de la estudiante de Salesianos Málaga, Mari Carmen Báez, que consiguió un 13,04 de media gracias a sus exámenes de Selectividad y su nota de Bachillerato. Sin embargo, no ha podido matricularse en su primera opción, Medicina en la UMA. "Soy la número 1.000 en la lista de espera", asegura la joven a este periódico.

Este año, Medicina ha conseguido la segunda nota de corte más alta de toda la UMA en la primera adjudicación (13,433), tras el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática (13,609). "Suena un poco increíble tener más de un 13 de media y quedarte fuera de la carrera que elegiste como primera opción", relata Báez.

Después de Medicina, la estudiante malagueña ha elegido otras carreras también en la UMA como siguientes preferencias. "No quiero irme a otras universidades, por lo que he seleccionado otros grados como Enfermería, Fisioterapia, Química y Bioquímica".

Finalmente, ha decidido matricularse en su segunda opción, donde sí ha conseguido plaza en esta primera adjudicación. "No tenía muy clara la vocación, y Enfermería también es una profesión que me gusta, me voy a decantar por ese grado. No voy a esperar para intentar entrar en Medicina porque es muy difícil siendo la número 1.000", cuenta la joven.

Sin embargo, lamenta que otros compañeros y compañeras no puedan elegir Medicina pese a tener buenas notas. "En mi caso, no me importa porque tengo otras inquietudes, pero es duro ver que hay gente que ha sacrificado mucho y no van a poder conseguir su sueño".

Plazas de nuevo ingreso

Actualmente, la Universidad de Málaga oferta 185 plazas de nuevo ingreso cada año, una cifra muy por debajo de su demanda. Más de mil personas la eligen como primera opción, y alrededor de 5.000 como segunda, tercera o cuarta opción, según explica el decano de la Facultad de Medicina, Pablo Lara.

Aunque siempre ha existido una demanda mucho mayor que la oferta, las solicitudes para este grado en la UMA se han incrementado un 25% desde la pandemia, tal y como detalla el decano. "A nivel nacional, por cada plaza que se oferta en las 50 facultades de Medicina, hay ocho personas interesadas. Esto muestra la capacidad de compromiso de las nuevas generaciones de jóvenes con la salud".

Hay aproximadamente 8.000 plazas disponibles para estudiar Medicina en España, pero se estima que hay al menos 25.000 estudiantes que les gustaría iniciar esta carrera. Sin embargo, Lara asegura que la falta de médicos no reside en las plazas de nuevo ingreso, si no en las condiciones de trabajo y en las especialidades disponibles tras realizar el examen MIR.

En este sentido, explica que España está por encima de la media europea en el número de médicos tanto en la pública como en la privada. "La realidad es que las instituciones tienen dificultades notables para contratar profesionales, especialmente en atención primaria y medicina rural. Hay un éxodo de estos médicos hacia otras especialidades o hacia la privada".

Por tanto, el decano de Medicina, que además es presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas, señala que es "fundamental" mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales. "No solo retribuirles mejor económicamente, sino también proporcionarles un entorno adecuado para ejercer su profesión", añade.

En la Universidad de Málaga, las plazas de Medicina se aumentaron el pasado año, pasando de 160 a 185 plazas. El decano asegura que "fue un esfuerzo muy notable, implicando una gran inversión en la capacidad docente, centros sanitarios, laboratorios y áreas de simulación clínica".

Este esfuerzo ha sido apoyado por una financiación del Ministerio de Sanidad para mejorar las infraestructuras. A nivel nacional, las plazas aumentaron un 10%. "En los últimos 15 años, el número de facultades ha aumentado un 74% y el número de plazas un 94%, pero esto no ha paliado el déficit de médicos", afirma.

Más plazas MIR

De esta forma, el decano asegura que aumentar la oferta de plazas MIR es crucial. "Todos los años, la demanda de formación de especialistas supera significativamente el número de plazas disponibles. Necesitamos un conjunto de medidas para abordar esta situación".

Lara aboga por mejorar el registro de profesionales de la Salud en España. "Existe pero es muy incompleto. No sabemos con certeza cuántos médicos hay, qué especialidad tienen y dónde están ubicados, lo cual es fundamental para planificar los recursos humanos".

Asimismo, asegura que el año pasado se homologaron 9.000 títulos de médicos extranjeros, "más de los que graduamos aquí, y aun así, seguimos enfrentándonos a la paradoja de que siguen faltando médicos".

El decano afirma que muchos médicos se ven obligados a salir al extranjero al encontrar mejores condiciones laborales. "Es esencial que trabajemos en mejorar estas condiciones para retener a nuestros profesionales en el país", destaca.

Por debajo de Medicina, la nota de corte más alta está en el doble grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación + Matemáticas, con un 12,93 en la primera adjudicación. Le siguen Enfermería (12,751); Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (12.610), y Fisioterapia (12,599).