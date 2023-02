'No dejes a la violencia en visto': la campaña contra el maltrato en los baños de la Universidad de Málaga Ayuntamiento de Málaga

'No dejes a la violencia en visto', así se llama la nueva campaña de concienciación sobre violencia de género que la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de la capital malagueña han lanzado esta semana en los baños de todo el campus universitario.

Cientos de espejos se han vinilado simulando se grafitis con textos que simulan conversaciones que reciben 'rechazo' y son tachadas con spray al tratarse de actitudes machistas con vocabulario juvenil. "¿Dónde andas, con quién estás, por qué no me respondes", es una de las ideas que aparece tachada con un "Next!". Otro ejemplo es "Si vas a saco, al final se dejan", que rechazan con un "¿Pero qué dices, bro?".

Esta iniciativa se enmarca en las acciones que diseña el Ayuntamiento con financiación procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los espejos tuneados están en los 17 centros de la UMA, incluyendo facultades y escuelas técnicas. "Falocentrismo, ketamina, lesbofobia, funar, lag o lobby", algunas de ellas. También cuentan con un apartado donde el alumnado puede participar en una encuesta explicando una situación violenta que hayan vivido, totalmente anónima, para darle visibilidad y denunciar aquellas actitudes que están mal. Los espejos, además, tienen un QR que llevan al que lo consulta a la web de la campaña, que tiene diferentes apartados como un glosario de las palabras que utilizan en la campaña por si a alguien se le escapa alguno., algunas de ellas. También cuentan con un apartado donde el alumnado puede participar en una encuesta explicando una situación violenta que hayan vivido, totalmente anónima, para darle visibilidad y denunciar aquellas actitudes que están mal. La campaña y textos han sido diseñados por estudiantes de la UMA, junto al Área de Igualdad del Consistorio y al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social. Algunos estudiantes con los que ha podido hablar este periódico reconocen que "impacta y choca" cuando entras al aseo y te encuentras estos mensajes "tan necesarios", según indican los mismos. Ese efecto de shock era el que se buscaba con la campaña, "que todos nos miráramos al espejo para analizar qué veíamos".

