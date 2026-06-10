Fallece Ignacio Castillo, periodista y último pregonero de la Semana Santa de Málaga

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Las claves Generado con IA Ignacio Castillo, periodista y último pregonero de la Semana Santa de Málaga, falleció de manera repentina tras una parada cardíaca. Castillo dedicó gran parte de su carrera periodística a la información cofrade y fue redactor del diario La Opinión de Málaga desde 2001. Estuvo vinculado desde niño a la cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad, participando activamente en la coronación de la Virgen de la Trinidad en 2000. En marzo de 2026, Castillo dio el pregón de la Semana Santa de Málaga, uno de los grandes momentos de este año para el mundo cofrade malagueño.

El mundo cofrade y el periodismo malagueño están de luto. Ignacio Castillo, periodista y último pregonero de la Semana Santa de Málaga ha fallecido este miércoles 10 de junio de manera repentina tras sufrir una parada cardíaca.

Castillo nació en Málaga en 1977 estudió en el colegio Los Olivos, de los padres Agustinos, de la capital y, posteriormente, se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información, perteneciendo a la cuarta promoción de periodistas de la Universidad de Málaga.

Su vida siempre ha estado ligada a la Semana Santa y, en concreto, a Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad.

El malagueño llevaba trabajando en la Semana Santa de Málaga desde 1995, cuando dio sus primeros pasos informando de cofradías en la entonces Canal Málaga TV, que hacía sus primeras retransmisiones de las procesiones en directo, de la mano de Rafael Acejo, mientras cursaba el antiguo COU.

En cuanto a su trayectoria profesional, hizo prácticas en la cadena SER, donde completó su formación académica. Además, ha sido corresponsal del diario As en Málaga y desde 2001 era redactor del diario La Opinión de Málaga, donde ha desarrollado casi toda su actividad profesional.

Buena parte de su actividad periodística la ha dedicado a la actualidad cofrade, área en la que está especializado, informando de las novedades de las hermandades y destacando en el género de la crónica periodística en Semana Santa, siendo responsable, del mismo modo, de la coordinación y redacción de los suplementos especiales bajo la marca ‘La Pasión de Málaga’, que edita el periódico.

A lo largo de más de 14 años centró también su tarea informativa en el área de educación en todos sus niveles, incluido el universitario, dedicando sus trabajos periodísticos a estos temas, sobresaliendo la divulgación e investigación científica.

Fue distinguido en el IV Premio de Periodismo Tecnalia, de Bilbao, por su serie `Cerebros de la UMA´, publicada en La Opinión de Málaga, en 2008, obteniendo el segundo lugar de este galardón nacional. Y, del mismo modo, cuenta con el Premio de Periodismo Cardenal Herrera Oria, que le entregó la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación de Málaga en su primera edición de 2014.

Su vida cofrade

Castillo creció venerando a Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad gracias a su padre Antonio Castillo Marín, quien le empezó a llevar a la cofradía desde que era niño.

En el año 2000, con José Luis Palomo de hermano mayor, jugó un destacadísimo papel en la coronación de la Virgen de la Trinidad, de la que este año se cumple el 25 aniversario. Fue coautor del informe emitido al Obispado de Málaga para solicitar este reconocimiento canónico y el encargado de coordinar los actos y cultos que se celebraron con motivo de este magno acontecimiento mariano, en octubre de 2000, Año Santo Jubilar.

También formó parte del equipo de autores de la monografía ‘Cautivo-Trinidad’, sobre la Historia y el Patrimonio Artístico y Monumental de la hermandad, dirigida por el doctor José Jiménez Guerrero.

Y este 2026 fue el protagonista de uno de los grandes momentos de la Semana Santa de este año, ya que dio el pregón de la Semana Santa 2026 el pasado 21 de marzo en el Teatro Cervantes.