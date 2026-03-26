Canal Málaga Televisión dedicará más de 80 horas de directo a la Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA Canal Málaga Televisión retransmitirá más de 80 horas en directo de la Semana Santa 2026, cubriendo desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Ramos. El despliegue incluye imágenes inéditas y comentarios de un equipo experimentado, con la incorporación diaria de reconocidos cofrades como invitados. La programación especial contará con entrevistas a Hermanos Mayores, el Obispo de Málaga y representantes institucionales. Canal Málaga Radio también ofrecerá cobertura en directo, incluyendo el desembarco de la Legión y la final del Concurso Nacional de Saetas, disponible en FM, app, web y redes sociales.

Canal Málaga dedicará más de 80 horas a la retransmisión de la Semana Santa 2026, desde el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Ramos. La televisión municipal llevará a cabo un gran despliegue que incluye todas las salidas, los encierros y el paso de las cofradías por los principales puntos de interés.

Canal Málaga apuesta, un año más, "por la máxima calidad de imágenes y sonidos ofreciendo, en esta ocasión, perspectivas nunca vistas del paso de las cofradías por diferentes puntos de interés", han indicado en un comunicado.

Así, la televisión pública de Málaga apuesta también por la calidad de los comentarios con un equipo equilibrado y consolidado formado por Santi Souviron, Marta Jiménez, Juanjo Ruiz, Pablo Mapelli, Enrique Bravo y Jaime Moreno.

Además, como novedad, se sumará cada día un reconocido cofrade que aportará sus conocimientos para comentar las cofradías de ese día; por los micrófonos de Canal Málaga pasarán Curro Claros, Ángel Sarmiento, José Martín España, Rafael de las Peñas, Damián Lampérez y Manuel Toledano.

Las retransmisiones en directo comenzarán cada día cuando la primera cofradía se ponga en la calle, aunque previamente la televisión municipal ofrecerá en directo un especial Málaga Santa, desde el edificio de la Diputación Provincial, ubicado en la Plaza de la Marina, que será conducido por Santi Souvirón.

Todos los Hermanos Mayores visitarán el programa para ofrecer sus primeras impresiones del recorrido procesional de su cofradía. También pasarán por el programa el Obispo de Málaga, Monseñor José Antonio Satué; el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y diferentes representantes institucionales y del ámbito de las cofradías.

Asimismo, han señalado que el Jueves Santo desde las 09.30 horas Canal Málaga ofrecerá también en directo el desembarco de la Legión en el Muelle 2 del Puerto y posterior traslado y entronización del Cristo de la Buena Muerte, de la Congregación de Mena; así como el recorrido que lleven a cabo los caballeros legionarios por las calles del centro de la ciudad.

Canal Málaga Radio

Canal Málaga Radio llevará los sonidos de la Semana Santa a través del 97.4 de FM desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.

El programa 'A pie de Trono', conducido por Juan Romera Fadón, comenzará el Domingo de Ramos a las 12.00 horas y el resto de la semana a las 17.00 horas. Los micrófonos de la Radio municipal de Málaga recorrerán la ciudad para ofrecer todos los sonidos de las cofradías en los diferentes puntos de su recorrido.

Previo a las retransmisiones, Canal Málaga Radio ofrecerá de 16.00 a 17.00 horas una tertulia cofrade, dirigida por Inmaculada Urbano y Francis Márquez.

La Radio Municipal ofrecerá también en directo el Jueves Santo por la mañana el desembarco de la Legión y el traslado y entronización del Cristo de la Buena Muerte. La cobertura de Semana Santa se completa con la emisión de la final del 50 Concurso Nacional de Saetas Ciudad de Málaga en la mañana del Viernes Santo.

Por último, han recordado que toda la retransmisión de Canal Málaga, tanto en Radio como en Televisión, puede seguirse en directo a través de la nueva APP, disponible en Smart TV y dispositivos de Apple y Android. La plataforma digital de Canal Málaga (www.canalmalaga.es) permite acceder a todos los contenidos a la carta, así como a los directos.

La cobertura de la Radio y Televisión municipal incluye también la retransmisión en directo a través del canal de YouTube y los perfiles de Redes Sociales, que emitirán contenido exclusivo del paso de las cofradías por los diferentes puntos.