Así es el nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza: inspirada en la Catedral de estilo barroco y neoclasicismo

El nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza de Málaga. Luis M. Gómez Pozo

Las claves nuevo Generado con IA La Virgen de Dolores y Esperanza estrenará un nuevo trono en la Semana Santa de Málaga, inspirado en el barroco tardío y el neoclasicismo de la Catedral. El diseño del trono es obra de Francisco Naranjo Beltrán, con trabajos de carpintería y dorado de Alberto Berdugo y esculturas de Ángel Sarmiento Burgos. El conjunto incluye un nuevo palio de terciopelo negro, confeccionado por Alicia Vallejo, que también se estrenará este Domingo de Ramos. La cofradía Humildad y Paciencia también presentará el dorado de los arbotantes del trono del Cristo y la talla del frontal del cajillo como novedades.

Una de las principales novedades de la Semana Santa de Málaga de este año llegará el Domingo de Ramos. Humildad y Paciencia estrenará el nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza.

La corporación trasladó a sus titulares el pasado jueves y Dolores y Esperanza ya espera encima de su nuevo trono a que llegue el Domingo de Ramos para presentarlo en las calles de la capital.

Así, tal y como ha explicado la hermandad a través de sus redes sociales, actualmente se ha finalizado la primera fase de ejecución del proyecto que consiste en un cajillo de estilo barroco tardío y neoclasicismo y está inspirado en los órganos gemelos de la Catedral.

El diseño del proyecto es de Francisco Naranjo Beltrán, que también ha creado todo el conjunto de ángeles querubines y la base cromática.

Además, los trabajos de carpintería y dorado los ha realizado Alberto Berdugo Trujillo y de las espumas de mar y modelado de las ménsulas se ha encargado el escultor Ángel Sarmiento Burgos.

La talla ha sido realizada por Manuel Molina y la ejecución de las cintas decorativas son obras de Juan Gabriel Ortega Blanco.

En cuanto a la segunda fase, han señalado que consistirá en el dorado de las piezas del cajillo, el encargo de los arbotantes y arcángeles.

Nuevo palio de terciopelo negro

Junto al nuevo trono, Dolores y Esperanza también lucirá por primera vez un nuevo palio de terciopelo negro, confeccionado por Alicia Vallejo.

Este no es el único estreno de Humildad y Paciencia este Domingo de Ramos. También estrenarán el dorado de los arbotantes del trono del Cristo de Humildad y Paciencia, realizado en el taller de Alberto Berdugo, así como la talla del frontal del cajillo, obra de Juan Jiménez.