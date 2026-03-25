El nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza de Málaga.

El nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza de Málaga. Luis M. Gómez Pozo

Cofradías

Así es el nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza: inspirada en la Catedral de estilo barroco y neoclasicismo

El Domingo de Ramos, la titular de Humildad y Paciencia lucirá un cajillo en tonos verdes y dorados que recuerdan a los órganos gemelos de la Santa Iglesia Basílica de la Encarnación.

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La Virgen de Dolores y Esperanza estrenará un nuevo trono en la Semana Santa de Málaga, inspirado en el barroco tardío y el neoclasicismo de la Catedral.

El diseño del trono es obra de Francisco Naranjo Beltrán, con trabajos de carpintería y dorado de Alberto Berdugo y esculturas de Ángel Sarmiento Burgos.

El conjunto incluye un nuevo palio de terciopelo negro, confeccionado por Alicia Vallejo, que también se estrenará este Domingo de Ramos.

La cofradía Humildad y Paciencia también presentará el dorado de los arbotantes del trono del Cristo y la talla del frontal del cajillo como novedades.

Una de las principales novedades de la Semana Santa de Málaga de este año llegará el Domingo de Ramos. Humildad y Paciencia estrenará el nuevo trono de la Virgen de Dolores y Esperanza.

La corporación trasladó a sus titulares el pasado jueves y Dolores y Esperanza ya espera encima de su nuevo trono a que llegue el Domingo de Ramos para presentarlo en las calles de la capital.

Así, tal y como ha explicado la hermandad a través de sus redes sociales, actualmente se ha finalizado la primera fase de ejecución del proyecto que consiste en un cajillo de estilo barroco tardío y neoclasicismo y está inspirado en los órganos gemelos de la Catedral.

El Rico, en su salida.

El diseño del proyecto es de Francisco Naranjo Beltrán, que también ha creado todo el conjunto de ángeles querubines y la base cromática.

Además, los trabajos de carpintería y dorado los ha realizado Alberto Berdugo Trujillo y de las espumas de mar y modelado de las ménsulas se ha encargado el escultor Ángel Sarmiento Burgos.

La talla ha sido realizada por Manuel Molina y la ejecución de las cintas decorativas son obras de Juan Gabriel Ortega Blanco.

En cuanto a la segunda fase, han señalado que consistirá en el dorado de las piezas del cajillo, el encargo de los arbotantes y arcángeles.

Nuevo palio de terciopelo negro

Junto al nuevo trono, Dolores y Esperanza también lucirá por primera vez un nuevo palio de terciopelo negro, confeccionado por Alicia Vallejo.

Este no es el único estreno de Humildad y Paciencia este Domingo de Ramos. También estrenarán el dorado de los arbotantes del trono del Cristo de Humildad y Paciencia, realizado en el taller de Alberto Berdugo, así como la talla del frontal del cajillo, obra de Juan Jiménez.