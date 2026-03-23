Traca final de los traslados de la Semana Santa de Málaga: hay cerca de veinte antes del Domingo de Ramos

Una imagen de archivo del traslado de Cautivo. Vicente P. Jordá

Las claves nuevo Generado con IA Cerca de veinte traslados de hermandades tendrán lugar en Málaga antes del Domingo de Ramos, cada uno con su propio recorrido y estilo. Los traslados se realizarán entre el 23 de marzo y el 3 de abril, destacando actos como el desembarco de la Legión para Mena o el traslado del Cautivo en la Trinidad. Algunos traslados serán acompañados por bandas de música, corales o en silencio, y tendrán lugar tanto en el interior de templos como en procesión por las calles de sus barrios. El ciclo de traslados incluye jornadas especialmente intensas como el Jueves de Pasión, Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, previos a la Semana Santa malagueña.

La cuenta atrás para la Semana Santa 2026 está llegando a su fin. Las hermandades malagueñas ya lo tienen casi todo preparado a falta de que sus titulares se trasladen un año más para realizar durante la semana grande su Estación de Penitencia.

Los traslados son algo muy típico de Málaga, aunque cada hermandad los realiza de una manera muy diferente. Los hay claustrales, en el interior de sus sedes canónicas; otros van en andas por el camino más corto a sus casas de hermandad y otros casi realizan una pequeña procesión por las calles de su barrio.

Tras el Domingo de Pasión, donde cofradías como Prendimiento, Pollinica y Gitanos regresaron a sus Casas Hermandad, ahora queda esperar al Jueves de Pasión, Viernes de Dolores y Sábado de Pasión que son, sin duda, jornadas con mucho movimiento en este sentido. Este es el listado de la veintena de traslados que quedan por vivirse en Málaga estos días previos al Domingo de Ramos:

Lunes 23, Martes 24 y Miércoles 25 de marzo

Humildad (Lunes): Traslado claustral del Señor en la Basílica de la Victoria a las 21:30.

Salutación (Martes): Traslado claustral y Vía Crucis en San Felipe Neri (19:30) con la agrupación musical San Lorenzo Mártir.

Salesianos (Miércoles): Petición de venia (20:45) y traslado (21:00) desde el Santuario de María Auxiliadora a su casa hermandad con la Coral Polifónica de Viñeros.

Jueves, 26 de marzo

El Rico: Salida a las 21:00 desde Santiago, recorriendo San Agustín, Císter, Aduana y Alcazabilla hasta su casa hermandad a las 00:00 con la Banda de la Soledad (Mena).

Descendimiento: Desde su capilla hasta el Hospital Noble (20:00 a 21:00) con la Capilla musical Maestro Eloy García.

Rocío: A las 20:30 desde San Lázaro por la Plaza de la Victoria y Puerto Parejo hasta su casa hermandad (21:30). Acompañan la Vera+Cruz de Campillos y la banda Virgen del Rocío.

Amor: Traslado de la Virgen de la Caridad desde el Santuario de la Victoria a las 21:25 hacia Fernando el Católico (encierro 21:45) con la Coral Ubi Caritas.

Pasión: Traslado claustral en los Santos Mártires a las 22:00 con tenor y órgano.

Viernes, 27 de marzo

Expiración: Salida a las 21:15 de San Pedro Apóstol por la Avenida de la Aurora y Ancha del Carmen hasta su casa hermandad (encierro 23:00) con la Banda Maestro Eloy García.

Monte Calvario: Traslado de la Virgen desde su capilla hasta la Victoria (19:30 a 20:30) sin música.

Sepulcro: Desde Santa Ana a Alcazabilla (19:30 a 20:00) sin acompañamiento musical.

Dolores de San Juan: Traslado claustral y entronización del Cristo de la Redención tras la misa de las 20:15 con el canto del "Miserere Mei Deus".

Viñeros: Salida a las 20:30 desde la iglesia de la Aurora por Carretería hasta la Plaza de los Viñeros (21:00) con la Coral Voces de Viñeros.

Dolores del Puente / Santa Cruz: Ambos actos claustrales a las 21:00 en Santo Domingo y San Felipe Neri, respectivamente.

Santo Traslado: Vía Crucis desde San Pablo a las 22:00 por la Trinidad hacia su casa hermandad (00:00) con la Capilla musical Carmen Doloroso.

Soledad de Mena: Traslado desde Santo Domingo a su casa hermandad a las 22:30 con el grupo vocal Lumen Laudis.

Sábado, 28 de marzo

Cautivo: La gran cita del barrio de la Trinidad. Salida a las 8:00 de San Pablo, visita al Hospital Civil y encierro a las 13:00. Acompañan las CCTT de Jesús Cautivo y la Banda Sinfónica de la Trinidad.

Misericordia: Salida a las 18:00 del Carmen hacia calle La Serna (encierro 21:00). El Cristo será portado por el Ejército del Aire y la Virgen por hermanas de la cofradía.

Zamarrilla: A las 18:30 desde su ermita por Plaza Bailén y Mármoles (encierro 20:30) con la Capilla Carmen Doloroso y su banda de música.

Sentencia: Desde Santiago a las 21:00 por calle Frailes (encierro 23:00) con la Agrupación musical San Lorenzo Mártir.

Dulce Nombre: Traslado de 11:00 a 12:00 desde la Divina Pastora a su tinglao sin música.

Los traslados no terminan con la llegada del Domingo de Ramos. A lo largo de la Semana Santa, algunas cofradías trasladarán a sus titulares horas antes de su Estación de Penitencia.

Miércoles 1 y Jueves 2 de abril

Fusionadas (Ánimas de Ciegos): El miércoles a las 11:00 desde San Juan hacia el Pasillo de Santa Isabel con la Brigada Paracaidista (BRIPAC).

Mena (Cristo): El Jueves Santo comenzará con el desembarco de la Legión (10:00) y su desfile por el centro hasta Santo Domingo, donde a las 12:00 tendrá lugar el traslado de la imagen con su banda de guerra.

Viernes, 3 de abril