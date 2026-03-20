El nuevo asistente de Internal-IA para la Semana Santa de Málaga 2026.

Internal-IA regresa a la Semana Santa de Málaga: podrás seguir las procesiones en tiempo real por WhatsApp

Este año, el servicio incorpora a Canal Málaga como Media Partner, permitiendo que ciudadanos y visitantes accedan a información actualizada y vean vídeos.

La división Internal-IA de Internalia Group lanza por segundo año consecutivo su asistente conversacional para seguir la Semana Santa de Málaga en tiempo real a través de WhatsApp.

Este asistente, basado en inteligencia artificial, permitirá a todo aquel que lo use consultar de forma sencilla información como itinerarios, horarios, localización de tronos o agenda diaria, ofreciendo respuestas inmediatas adaptadas al lenguaje natural del usuario, tanto por voz como por texto, y multiidioma.

Este año, además, gracias a la integración con Canal Málaga, los usuarios podrán acceder directamente desde la conversación a contenidos audiovisuales relacionados con sus consultas, como salidas, encierros o retransmisiones en directo, enriqueciendo así la experiencia.

La nueva versión mejora el sistema lanzado el año anterior, incorporando una experiencia más completa al combinar información y vídeo, según han informado a través de un comunicado.

El asistente estará disponible desde hoy para cualquier usuario a través de un número de WhatsApp: 951 44 83 70, a través de este enlace o a través de este código QR facilitando el acceso a la información de forma rápida, directa y sin necesidad de descargar aplicaciones.