Internal-IA regresa a la Semana Santa de Málaga: podrás seguir las procesiones en tiempo real por WhatsApp
Este año, el servicio incorpora a Canal Málaga como Media Partner, permitiendo que ciudadanos y visitantes accedan a información actualizada y vean vídeos.
Internal-IA de Internalia Group lanza por segundo año su asistente conversacional para seguir la Semana Santa de Málaga en tiempo real vía WhatsApp.
El asistente permite consultar itinerarios, horarios, localización de tronos y agenda diaria, con respuestas inmediatas en lenguaje natural, tanto por voz como por texto y en varios idiomas.
Este año se integra con Canal Málaga, ofreciendo acceso directo a contenidos audiovisuales como salidas, encierros y retransmisiones en directo desde la propia conversación.
La herramienta está disponible para cualquier usuario a través del número de WhatsApp 951 44 83 70, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.
La división Internal-IA de Internalia Group lanza por segundo año consecutivo su asistente conversacional para seguir la Semana Santa de Málaga en tiempo real a través de WhatsApp.
Este asistente, basado en inteligencia artificial, permitirá a todo aquel que lo use consultar de forma sencilla información como itinerarios, horarios, localización de tronos o agenda diaria, ofreciendo respuestas inmediatas adaptadas al lenguaje natural del usuario, tanto por voz como por texto, y multiidioma.
Este año, además, gracias a la integración con Canal Málaga, los usuarios podrán acceder directamente desde la conversación a contenidos audiovisuales relacionados con sus consultas, como salidas, encierros o retransmisiones en directo, enriqueciendo así la experiencia.
La nueva versión mejora el sistema lanzado el año anterior, incorporando una experiencia más completa al combinar información y vídeo, según han informado a través de un comunicado.
El asistente estará disponible desde hoy para cualquier usuario a través de un número de WhatsApp: 951 44 83 70, a través de este enlace o a través de este código QR facilitando el acceso a la información de forma rápida, directa y sin necesidad de descargar aplicaciones.