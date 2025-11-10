La reina Sofía, Camarera Honoraria de la Virgen de la Esperanza de Málaga: ha aceptado el nombramiento

La reina Sofía, Camarera Honoraria de la Virgen de la Esperanza de Málaga. Archicofradía de la Esperanza

La reina Doña Sofía ha aceptado el nombramiento de Camarera Honoraria de María Santísima de la Esperanza, otorgado por la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga.

La aceptación ha quedado formalizada en una credencial firmada por la Casa de Su Majestad el Rey el pasado 4 de noviembre de 2025, remitida recientemente a la corporación cofrade y rubricada por el rey Felipe VI.

El ofrecimiento de este título honorífico había sido aprobado por unanimidad y por aclamación por la Junta de Gobierno de la Archicofradía el 5 de mayo de 2025, en reconocimiento a la profunda vinculación histórica que une a la Hermandad malagueña con la Casa Real desde hace más de un siglo.

Un lazo que se remonta a 1921

La relación entre la Archicofradía y la Corona se inició en 1921, cuando los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia aceptaron los títulos de Hermano Mayor Honorario y Camarera de la Virgen de la Esperanza, distinción que otorgó a la corporación su carácter de “Real”.

Desde entonces, la Casa Real ha acompañado a la Hermandad en momentos destacados de su historia: la presencia del infante Don Jaime en la procesión de 1929, la imposición del fajín de capitán general a la Virgen por parte de la infanta Doña Elena en 1993 o las visitas de los reyes Felipe VI y Sofía a la sede cofrade, entre otros hitos.

Una devoción cercana

El vínculo de la reina emérita con Málaga se hizo especialmente visible durante la Semana Santa de 2024, cuando visitó la Casa Hermandad del Paso y la Esperanza, contempló su patrimonio y veneró a la Virgen en su trono de salida procesional.

En aquella ocasión, Doña Sofía firmó en el libro de honor de la Archicofradía y recibió su medalla, dejando constancia de un gesto que entonces ya fue interpretado como una muestra de cercanía y afecto hacia la devoción malagueña.

Durante aquella visita, la reina presidió además los actos de la Congregación de Mena, asistiendo al desembarco de la compañía de honores del Tercio “Don Juan de Austria” en el puerto y al traslado del Cristo de la Buena Muerte desde la plaza Fray Alonso de Santo Tomás.

Un reconocimiento con el sello de la Iglesia

El nombramiento como Camarera Honoraria ha contado con el plácet de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y el visto bueno del obispo de Málaga, lo que otorga al gesto un carácter institucional y eclesiástico además de simbólico.

Este nuevo título se suma a los ya concedidos en su día a la reina Victoria Eugenia y a la Infanta Elena, ambas también Camareras de Honor de la Virgen de la Esperanza.

Gratitud y emoción en la Archicofradía

Desde la Archicofradía del Paso y la Esperanza se ha expresado una profunda gratitud a Su Majestad la reina Doña Sofía por este gesto “de cercanía y afecto hacia María Santísima de la Esperanza”, destacando que refuerza los lazos espirituales, históricos y devocionales que unen a la Hermandad con la Casa Real desde hace más de un siglo.

“Este nombramiento simboliza una relación que trasciende lo institucional y se asienta en el respeto y la devoción compartida”, señalan desde la corporación.

Con esta designación, la reina Sofía se incorpora al listado de ilustres figuras que han ostentado este cargo honorífico, consolidando aún más la vinculación entre la Corona y una de las devociones más arraigadas de la Semana Santa malagueña.