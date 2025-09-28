María Santísima de la Trinidad procesionará en Málaga capital en octubre por el 25 aniversario de su coronación

El próximo 25 de octubre María Santísima de la Trinidad recorrerá las calles de Málaga capital con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la imagen.

Esta procesión está dentro del calendario de actos litúrgicos organizados por la Cofradía de El Cautivo en la semana del 21 de octubre, que se une a la propuesta cultural iniciada en 2024, con la presentación del cartel conmemorativo, el concierto celebrado el pasado mes de junio y las exposiciones patrimoniales.

Según han dado a conocer desde la hermandad, la procesión de la imagen se realizará en su trono del Lunes Santo hasta llegar a los pies de la Catedral, en la que fue coronada canonicámente hace 25 años.

La salida tendrá lugar a las 16.30 horas desde su casa de hermandad y recorrerá las calles del barrio que lleva su nombre en dirección al centro de la ciudad. En torno a las 21.00 horas se celebrará en la plaza del Obispo un acto litúrgico frente a la Catedral, antes del regreso al barrio de la Trinidad.

La procesión contará con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad tras el trono de la Santísima Virgen y la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo abriendo el cortejo.

Asimismo, participarán en la procesión una representación de diversas hermandades trinitarias de toda Andalucía y España, además de las hermandades de la ciudad con una titular coronada y las cofradías hermanas del barrio.