Ignacio Castillo será el pregonero de la Semana Santa de Málaga de 2026: periodista y devoto del Cautivo

Ya se conoce quién será el pregonero de la Semana Santa de Málaga en 2026. La Agrupación de Cofradías ha elegido al periodista Ignacio Antonio Castillo Ruiz. El acto tendrá lugar el 21 de marzo en el Teatro Cervantes de Málaga.

Nació en Málaga en 1977, estudió en el colegio Los Olivos y, posteriormente, se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Málaga. Está casado con Lourdes, con la que tiene una hija, Paz de la Trinidad.

Castillo tiene una larga experiencia en el ámbito cofrade. Fue director de la revista 'Estandarte' de la cofradía del Cautivo entre 1997 y 2007.

En el año 2000, con José Luis Palomo de hermano mayor, jugó un destacadísimo papel en la coronación de la Virgen de la Trinidad, de la que este año se cumple el 25 aniversario. Fue coautor del informe emitido al Obispado de Málaga para solicitar este reconocimiento canónico y el encargado de coordinar los actos y cultos que se celebraron con motivo de este magno acontecimiento mariano, en octubre de 2000, Año Santo Jubilar.

En la junta de gobierno del Cautivo ha sido vocal, albacea de cultos y secretario general. En 2016 fue elegido hermano mayor, servicio que desempeñó hasta 2021.

Durante su mayordomía se llevó a cabo la restauración de la imagen de Jesús Cautivo, se celebraron los actos del cincuentenario de la bendición de la Virgen de la Trinidad, se presentó el palio del trono de la Virgen y la adaptación y reforma del trono del Señor a sus ocho varales, entre otros logros patrimoniales, así como se logró el que se había convertido en objetivo estratégico de la cofradía durante los últimos 15 años: el adelanto horario de la cofradía en la jornada del Lunes Santo.

Es, además, hermano de Mediadora, de la que fue cofundador, la Sagrada Cena, Dolores de San Juan y la Divina Pastora y siente una profunda devoción por María Auxiliadora y la Virgen del Carmen Coronada. Se ha revestido igualmente con la túnica de la Virgen de la Concepción y ha hecho estación de penitencia con Mediadora y Dolores de San Juan.

En la junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías, como hermano mayor del Cautivo, además de ser vocal, pudo presidir, por designación de su presidente, Pablo Atencia, la comisión de Cultura de la entidad, desde 2016 a 2018; y más adelante la de Promoción y Divulgación, hasta 2021, por lo que también tuvo responsabilidad en área de Comunicación del Centenario de la institución.

Desde el punto de vista profesional, Castillo es periodista. En su trayectoria ha colaborado en diversos medios, aunque su casa es La Opinión de Málaga, en la que entró como redactor en 2001.

Castillo ya tiene experiencia en pregones. El último que ha pronunciado ha sido el de la hermandad de las Penas de Salesianos en 2023, aunque, con anterioridad, ha sido pregonero de la Realeza de María Santísima de las Penas, en mayo de 2004, así como de la Pura y Limpia Concepción de María, de la archicofradía de los Dolores de San Juan, en diciembre de 2015.

También tuvo el honor de ser pregonero del Pobre y la Esperanza, de la archicofradía de la Santa Vera+Cruz de Vélez Málaga, en la Cuaresma de 2022, así como presentador del paño de la Santa Mujer Verónica, de la archicofradía del Socorro de Antequera, en 2018.

Presentó el cartel anunciador de la salida de la Piedad de 2009 y el de la asociación de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los submarinistas malagueños, de 2007.

Del mismo modo, también fue el encargado de realizar la exaltación de la hermandad de la Sagrada Cena en 2005 con motivo de su cambio de sede, desde la Capilla de la Estación hasta la iglesia de los Mártires.