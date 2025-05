El tiempo en Roma para la Gran Procesión: ¿Lloverá en la salida del Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga?

La Ciudad Eterna se vestirá de gala este sábado para acoger un acontecimiento sin precedentes: la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías que recorrerá el entorno del Circo Máximo y el Coliseo de Roma procesionando algunas de las imágenes más representativas de la religiosidad popular católica, entre ellas, la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo del Cachorro de Sevilla. Ambas cofradías andaluzas, junto con otras cofradías de otros países del mundo, convergerán en un testimonio de fe y arte sacro en pleno corazón de Italia.

Como ocurre cada vez que es Semana Santa en Málaga, hay muchos fieles preocupados por el tiempo. ¿Lloverá en Roma el sábado? La respuesta es que no, aunque la semana se ha presentado algo inestable y podría llover el jueves y el viernes. Según el Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare Italiana —el equivalente italiano de la AEMET española—, el tiempo acompañará este 17 de mayo. En su página oficial, la previsión para Roma indica una jornada soleada y agradable, con cielos despejados o escasamente nubosos durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11°C por la mañana y una máxima de 22°C por la tarde.

Este pronóstico es especialmente alentador, ya que facilita no solo el correcto desarrollo del itinerario procesional tras más de dos años de trabajo, sino también el bienestar de los costaleros y hombres de trono, músicos, organizadores y miles de fieles que esperan la procesión en las calles y que han viajado para vivir este momento histórico.

Itinerario

El recorrido, tras la aprobación de la ampliación por parte de las autoridades eclesiásticas y civiles, queda tal como se anunció el pasado mes de marzo: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y Piazza Celimontana.

El público podrá acceder a partir del tramo final de la vía Claudia, junto a la piazza del Colosseo, ya que la zona anterior se restringirá para la organización de los numerosos cortejos. El trazado, de 3,75 kilómetros, está previsto que se verifique en seis horas y media, aproximadamente, lo que significa que la cabeza de la procesión, con la Cruz Patriarcal de la Hermandad Sacramental de Mafra (Portugal) retornará a la piazza Celimontana hacia las 20.30 horas, mientras que la Virgen de la Esperanza llegará a este punto en torno a las diez de la noche.

En la mitad del recorrido se instalará un palco de autoridades; estará situado en la vía del Circo Massimo, a la altura del monumento a Giuseppe Mazzini. A este punto deberá llegar la cabeza hacia las 17.00 horas.