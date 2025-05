Todo lo que tienes que saber sobre la Gran Procesión de la Virgen de la Esperanza y el Cachorro en Roma

El próximo sábado, 17 de mayo, la cuenta atrás para la Gran Procesión por el Jubileo de las Cofradías llega a su fin tras dos largos años. Cientos de fieles malagueños se han trasladado a Roma para vivir una semana mágica con los diferentes actos organizados y ya han podido ver a la Virgen de la Esperanza y al Cristo de la Expiración, el Cachorro, en el interior del corazón de la cristiandad: la Basílica de San Pedro del Vaticano donde ambas imágenes serán veneradas hasta el próximo viernes a las 19.00 horas.

Si bien, el momento más esperado llegará el sábado a partir de las dos de la tarde. Será a esa hora a la que comience a desfilar el cortejo de la Gran Procesión desde el entorno del Jubileo, con la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración (El Cachorro) como cierre. El acceso para los participantes será por la Vía Celimontana a partir de las 12.30, para organizar la procesión.

La primera sección de la procesión dará inicio a las dos de la tarde desde la Piazza Celimontana y seguirá un itinerario que recorrerá: Via Claudia, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Via del Circo Massimo, Via dell’Ara Massima di Ercole y Via dei Cerchi, antes de girar nuevamente por Via di San Gregorio y regresar al punto de partida, a través de Via Celio Vibenna y Via Claudia.

En la pre-procesión participarán cofradías de reconocido arraigo y devoción de todo el mundo como la Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra de Portugal, la Arciconfraternita Vaticana di Sant’Anna de’ Parafrenieri de Italia, la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, en España, el Priorato Ligure delle Confraternite de Italia, la Archiconfrérie de la Sanch de Perpiñán desde Francia y la Confraternita Maria Santissima Addolorata de Enna en Italia.

Como gran cierre, la representación andaluza de la Gran Procesión: la Pontificia Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su dolor y gloria de Sevilla y así como la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza de Málaga. Está previsto que el Cachorro salga sobre las 15.00 horas y la Esperanza casi a las 15.30 horas.

Así, habrá otro cortejo que se concentrará en el área de Largo Cavalieri di Colombo y también iniciará su marcha a las dos de la tarde. En esta procesión, hermandades, cofradías y confraternidades del mundo católico están convocadas con sus estandartes y cruces procesionales. Su recorrido incluirá Viale delle Terme di Caracalla, Viale Aventino, Via del Circo Massimo y Via dell’Ara Massima di Ercole, concluyendo dentro del Circo Massimo. Desde este punto, los cofrades podrán presenciar el paso de la primera sección, en un gesto simbólico de unidad y comunión.

Todos los fieles están invitados a participar y a presenciar el paso de esta solemne manifestación de fe. Para ello se han habilitado espacios en todo el recorrido, especialmente en puntos como Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Via del Circo Massimo, Via dell’Ara Massima di Ercole y Via dei Cerchi, desde donde se podrá seguir la procesión en un ambiente de recogimiento y fraternidad.

Otros cultos y actos del Jubileo

El jueves 15 de mayo (17:30 h) será la peregrinación de hermanos de la Archicofradía de la Esperanza, fieles y demás devotos que quieran acompañar a la hermandad. La salida será desde la Plaza Pía (Castillo de San Angelo) hasta la Basílica de San Pedro y la entrada, por la Puerta Santa. Para ello era imprescindible la inscripción previa.

El viernes 16 de mayo, a las 17.00 horas, tendrá lugar en la Basílica de San Juan de Letrán el acto de bienvenida del Jubileo de las Cofradías, con el recibimiento de las autoridades religiosas y el canto del Himno del Jubileo. Durante el acto participarán diversas personas vinculadas al mundo de la religiosidad popular, que contarán sus testimonios, entre ellos, y en representación de todos los cofrades del mundo, intervendrá la Coordinadora nacional de la Gran Procesión, Paloma Saborido.

La celebración contará con el acompañamiento musical del Coro de la diócesis de Roma, dirigido por monseñor Marco Frisina. Todos los cofrades del mundo están invitados a participar luciendo su medalla o insignia corporativa.

Al día siguiente de la procesión, el domingo 18 de mayo, se celebrará la Misa de clausura del Jubileo de las Cofradías en la plaza de San Pedro del Vaticano, que ya podría estar presidida por el nuevo papa recién elegido en el cónclave que ha comenzado este mismo miércoles.

Además de estos actos oficiales del Jubileo, el Comité de la Gran Procesión informa de que la archidiócesis de Sevilla y la diócesis de Málaga celebrarán conjuntamente una Eucaristía el viernes 16 de mayo a las 10.00 horas en la Cátedra de San Pedro de la Basílica vaticana. Oficiarán el arzobispo hispalense, José Ángel Sáiz Meneses y el representante de la diócesis malacitana que sustituirá al obispo Jesús Catalá, que se encuentra en proceso de recuperación de la infección brutal que sufrió tras varias intervenciones.

El mismo viernes 16, a las 13.00 horas, en la Embajada de España en la Santa Sede, habrá una recepción oficial a la que acudirán los miembros del Comité y los patrocinadores de la Gran Procesión: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Málaga-Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol