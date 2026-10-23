Todo lo que no se ve desde el patio de butacas: el Carnaval de Málaga 2027 ya tiene cartel anunciador ¡y pregonero!

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Francisco Romero Reina ('Curri') ha presentado el cartel del Carnaval de Málaga 2027, una obra en arte digital inspirada en cómics que muestra la trastienda del Teatro Cervantes. Félix Godoy Agua, prolífico autor murguista y referente de la fiesta callejera con más de 20 años de trayectoria, ha sido designado como el pregonero oficial. El evento se celebrará del 30 de enero al 7 de febrero de 2027 y supuso el primer acto oficial de Virginia Pérez como nueva presidenta de la Fundación Ciudadana del Carnaval.

Adelantó hace unas semanas, cuando se anunció su nombre, que el cartel iba a ser “divertido y colorido”. Y ha cumplido. Pero por encima de estos simples adjetivos, el cartel anunciador del Carnaval de Málaga 2027, obra de Francisco Romero Reina, más conocido como Curri, es CARNAVAL en mayúsculas.

La obra, desvelada este jueves en la Fábrica de Cervezas Victoria, convierte el Teatro Cervantes en un edificio abierto en canal, con sus 3 plantas a la vista y cada estancia ocupada por una escena distinta. Es un hormiguero carnavalero que obliga a acercarse y repasarlo rincón por rincón, como en el mítico Buscando a Wally, ya que hay decenas de tipos de agrupaciones del Carnaval de Málaga escondidas en la trastienda del templo azul.

La inspiración viene de las tiras de cómic de Ibáñez, y el guiño a 13, Rue del Percebe salta a la vista. Curri ha querido reflejar así el bullicio y el caos tan particular que rodea al Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC), que cada año llena el coliseo de la plaza de Jerónimo Cuervo. Todo lo que ocurre más allá del escenario.

Los detalles empiezan en el tejado. Allí, un ladronzuelo con antifaz y camiseta a rayas se ha llevado la T del rótulo, que ahora reza “EATRO CERVANTES”. Se trata de un componente de la comparsa Al ladrón (1999), de la peña Er Dito. Junto a él asoma un globo aerostático con los colores del arcoíris, donde viaja en la cesta un componente de Los independientes (2018) que saluda, y el 2027 pintado en la lona, amarrado al edificio con una cuerda.

Dentro de cada espacio hay de todo. Un patito de goma gigante, de Pa tí tó (2023); un camello de la murga de Los de la cantera; el papa León, encarnado por Pepe León o el personaje de Voy pa' bao (2005), una de las murgas históricas de Alberto Zumaquero y Manu Robles. También hay hueco para el taquillero, para la prensa, para las maquilladoras, y como no podía ser de otra manera, para el papelillo, repartido por todas las plantas.

Por esas habitaciones desfilan personajes de agrupaciones de otros años y referentes que han marcado la vida carnavalera del propio autor, de modo que cada aficionado tendrá su particular juego de buscar y encontrar. Sobre el conjunto, sobre un fondo azul, el título con letras doradas dibujadas a mano y las fechas de la próxima edición, del 30 de enero al 7 de febrero.

Curri ha pintado la obra íntegramente a mano, en digital. Según ha explicado, en un principio pensó en hacerla sobre lienzo, y finalmente se decantó por la pintura digital y por centrar toda la composición en un único elemento, el Teatro Cervantes. Su intención es que los carnavaleros y carnavaleras se sientan identificados y hagan el cartel muy suyo.

Sobre la oportunidad de firmar la imagen de 2027, el artista ha asegurado que “para mí es un regalo, un regalo que me llevo para el resto de mi vida”. Además, ha añadido que le ha puesto “todo el cariño y respeto del mundo”. La presentación del cartel ha terminado con una actuación musical del propio Curri junto a Rubén Vera.

Félix Godoy, pregonero

La otra gran noticia de la noche ha sido el nombramiento de Félix Godoy Agua (Málaga, 1980) como pregonero del Carnaval de Málaga 2027. Autor con más de 20 años de trayectoria, su nombre está muy ligado al Carnaval de Torremolinos y al COAC de Málaga, donde ha compaginado su faceta como creador de murgas y comparsas con una firme apuesta por el carnaval callejero.

“Es un orgullo ser pregonero, será un día bonito y también servirá para seguir reivindicando a través del discurso y las coplas”, ha declarado Félix Godoy en un discurso cargado de humor donde ha reconocido que aunque lo primero que le salió fue decir "no" a la propuesta "sobre todo porque es nada más y nada menos que el día 30", al final todos sus noes se suelen convertir en síes. Acaba buscando tiempo donde no lo hay para todo.

Al frente de la Murga de Torremolinos ha conquistado 4 primeros premios en 8 participaciones en el concurso malagueño, y también firma una extensa labor como autor de comparsas. Su aportación a la fiesta abarca además la organización de eventos, la divulgación en medios de comunicación y numerosas iniciativas carnavaleras dentro y fuera de la provincia.

Como no podía ser de otra manera, la Murga de Torremolinos ha acompañado a su autor durante el acto y ha puesto el broche de oro a la velada con una actuación de la última callejera que sacaron, Ese cómo va a tener mi edad. Cabe recordar que en su último COAC, la murga de Torremolinos se alzó con el primer premio en murgas con Fuerte y flojo (2025), donde desencadenaron las carcajadas en el público con unas tandas de cupletinas casi propias de las agrupaciones callejeras por lo negro de su humor.

Godoy ha regalado agrupaciones históricas a Málaga, siendo dos de las más memorables en la historia reciente del carnavalero Viktoria Secret y La venganza se sirve fría, donde encarnaban a los iconos de dos de las marcas de cerveza más conocidas del país: Victoria y Cruzcampo.

Una nueva etapa

La velada ha supuesto también el primer acto oficial de Virginia Pérez como presidenta de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, la primera mujer en ocupar el cargo. Durante su intervención ha reivindicado su vínculo personal con la fiesta y ha recordado que, “antes de asumir cualquier responsabilidad, antes de nada, fui, soy y seré carnavalera”.

Pérez ha tenido palabras de reconocimiento para su antecesor, Luis Bermúdez, y ha adelantado dos novedades. El premio al Mejor Disfraz pasará a llamarse Premio al Mejor Disfraz Miguel Ángel Crespo, y la Fundación quiere recuperar la Gala de los Cracks del Carnaval para situar a los carnavaleros y carnavaleras en el centro de la celebración.

El acto, conducido por Toni Vertedor, pito de oro 2025, ha reunido a representantes institucionales, de distintas formaciones políticas, empresas patrocinadoras, colaboradores y numerosos integrantes de la familia carnavalera.

Han intervenido Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, patrocinador principal y anfitrión de la presentación; Teresa Porras, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, y Luis José Rodríguez del Pozo, diputado delegado de Seguridad y Emergencias de la Diputación de Málaga. La cita ha servido además para estrenar el vídeo oficial del Carnaval 2027.

La presentación tendrá continuidad este viernes 23 de octubre con una jornada dedicada a la cantera, en la que se darán a conocer los pregoneros infantiles de 2027 y se rendirá un homenaje especial a Súper Boke, mascota del Málaga CF. Con esta cita diferenciada, la Fundación quiere dar a los más pequeños el protagonismo que merecen dentro de la fiesta.