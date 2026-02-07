Estos son los ganadores del COAC del Carnaval de Málaga 2026

Estos son los ganadores del COAC del Carnaval de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga 2026 ha finalizado en el Teatro Cervantes con gran ambiente. La comparsa ganadora ha sido 'Comparsa del Valle', seguida de 'El asesino de comparsistas' y 'El desvelo'. En la categoría de murgas, el primer premio fue para 'Los máquina', seguidos de 'Los psico-zi' y 'Los ahumaos'. El jurado anunció los ganadores tras una noche llena de coplas y emoción entre los asistentes.

El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga ha llegado a su fin. El inicio de la noche lo ha marcado la comparsa Los del Prendimiento, a eso de las 20.15 horas y el final ha llegado tras el fallo del excelentísimo jurado, que ha salido a las tablas del Cervantes a las 4:29 horas. En el camino, una batalla de coplas sobre las tablas y cánticos de palcos, butacas, plateas y gallinero. El ambientazo del Cervantes durante la velada fue impresionante.

Cuando ya algunos descansaban en sus butacas tras la final y otros se abrazaban nerviosos a sus familiares, subía el telón del templo de las coplas carnavalescas malagueñas y el jurado hacía acto de presencia. Todo estaba listo para dar los nombres de aquellos que marcarán la historia del COAC del Carnaval de Málaga 2025. El veredicto del jurado ha sido:

COMPARSAS

1 Comparsa del Valle

2 El asesino de comparsistas

3 El desvelo

4 Los apóstoles

5 El nacimiento de la tragedia

MURGAS

1 Los máquina

2 Los psico-zi

3 Los ahumaos

4 Menuda Noche

5 Los del Prendimiento