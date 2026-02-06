Estos son los finalistas del COAC del Carnaval de Málaga 2026
5 comparsas y 5 murgas formarán parte de la Gran Final, que se celebra este viernes, 6 de febrero, en el Teatro Cervantes de Málaga.
Más información: Crespi, Chupete de Oro 2026: “Quiero que la Murguita sea siempre el primer recuerdo de carnaval de mis niños”
El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto llega a su fin este viernes, 6 de febrero. Durante la noche de este jueves se ha celebrado la cuarta semifinal del Carnaval de Málaga, la noche de los cuchillos largos, cuando se da el pase a la Gran Final del COAC.
A las 1:07 horas aparecía sobre el escenario del Teatro Cervantes de Málaga el jurado para dar el veredicto de las agrupaciones que pasarán a la Gran Final del viernes. Estos son los grupos que tendrán opción a premio por modalidad:
Comparsas
La Comparsa del Valle
Los Apóstoles
El Desvelo
El Asesino de Comparsistas
El nacimiento de la tragedia
Murgas
Los Ahumaos
Los máquina
Los psico-zi
Los del Prendimiento
Menuda Noche
ORDEN
Murga: Los del Prendimiento
Comparsa: El aseisno de comparsistas
Murga: Los ahumaos
Comparsa: Los apóstoles
Murga: Los psico-zi
Comparsa El nacimiento de la tragedia
Murga Los máquina
Comparsa La comparsa del Valle
Murga Menuda Noche
Comparsa El Desvelo