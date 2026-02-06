Estos son los finalistas del COAC del Carnaval de Málaga 2026.

Carnaval

Estos son los finalistas del COAC del Carnaval de Málaga 2026

5 comparsas y 5 murgas formarán parte de la Gran Final, que se celebra este viernes, 6 de febrero, en el Teatro Cervantes de Málaga.

El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto llega a su fin este viernes, 6 de febrero. Durante la noche de este jueves se ha celebrado la cuarta semifinal del Carnaval de Málaga, la noche de los cuchillos largos, cuando se da el pase a la Gran Final del COAC.

A las 1:07 horas aparecía sobre el escenario del Teatro Cervantes de Málaga el jurado para dar el veredicto de las agrupaciones que pasarán a la Gran Final del viernes. Estos son los grupos que tendrán opción a premio por modalidad:

Comparsas

La Comparsa del Valle

Los Apóstoles

El Desvelo

El Asesino de Comparsistas

El nacimiento de la tragedia

Murgas

Los Ahumaos

Los máquina

Los psico-zi

Los del Prendimiento

Menuda Noche

ORDEN

Murga: Los del Prendimiento

Comparsa: El aseisno de comparsistas

Murga: Los ahumaos

Comparsa: Los apóstoles

Murga: Los psico-zi

Comparsa El nacimiento de la tragedia

Murga Los máquina

Comparsa La comparsa del Valle

Murga Menuda Noche

Comparsa El Desvelo