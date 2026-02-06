COACMLG 4ª semifinal | Tras la borrasca llegaron las risas 'ochenteras' y unos ratones que se van directos a la final

Las claves nuevo Generado con IA La cuarta semifinal del COAC Málaga se celebró tras el aplazamiento por la borrasca Leonardo, dejando paso a la final sin jornada de descanso para los grupos. Destacó la cantera infantil con actuaciones frescas y originales, mientras que en adultos brillaron la murga ochentera 'Lolailolailola' y la comparsa 'Los Rebeldes'. Algunas agrupaciones, como 'Menuda noche', lograron meterse en la final, mientras que otras favoritas, como 'Los estraperlistas', se quedaron en semifinales. La crítica social y local estuvo muy presente en las letras de los pasodobles y popurrís, abordando temas como el acoso escolar, la vivienda y la identidad malagueña.

La cuarta semifinal del COAC Carnaval de Málaga 2026 llegó con retraso, pero también con la sensación de cierre de ciclo atropellado, ya que en unas horas celebraremos la final y los grupos no tendrán un día para meter nuevas letras. La borrasca Leonardo obligó a aplazar la función del miércoles 4 al jueves 5 de febrero, en una semana marcada por el impacto del temporal en Andalucía, con alerta roja en la comarca de Ronda y suspensión de clases en numerosos colegios. El Cervantes abrió finalmente su telón a las 19.30 horas, aunque el viento aún soplaba muy fuerte, para poner punto final a las semifinales y dejar el camino despejado hacia la final.

La noche comenzó con la cantera, que volvió a demostrar que el futuro del carnaval malagueño está más que asegurado. Una murga y pico abrió con un primer pasodoble de amor al carnaval y un segundo dedicado a su barrio, con mensaje claro y letra valiente frente a quienes quieren apropiarse de él. Estrenaron cuplé inspirado en la Champions Burguer, que tiene hamburguesas muy raras y al final se comen "un perrito"... y cerraron con otro nuevo dedicado a autores laureados, a los que reclamaron mayor implicación con la cantera.

El cuarteto infantil del campamento de verano Las Espeteras volvió a bordar su pase. Los pajarillos de la murga del Susi, que actuaron justo antes, hicieron cameo intentando comerse los espetos de estas niñas y, por fin, Macarena se encontró con Juan Acedo, cumpliendo el anhelo declarado desde preliminares. Peor que el Trinchera con Martínez Ares. Amor loco y desmedido. Ana, Carmen y Emma, por supuesto, estuvieron, una vez más, sembradas. Me apunto para mi día a día ese ya mítico "¡Qué coraaaaje me da!" de Emma. Qué maravilla de cantera.

Comparsa 'Los Rebeldes'

La comparsa Los Rebeldes abrió el bloque adulto con una presentación muy bien armada, poderosa en lo vocal y con una entrada que llenó el teatro desde el primer acorde. El grupo salió con mucha fuerza, aunque con una afinación algo más por debajo de su primer pase. Si bien, desde el principio dejan claro que su propuesta es seria y ambiciosa. El pasodoble dedicado a Málaga transitó por terrenos reconocibles, evocando recuerdos de paseos y baños en El Palo, conectando desde la nostalgia y el apego a la ciudad que, se presupone que tiene el autor.

En el segundo se meten en la piel de un padre que va narrando la historia de su hijo desde que es pequeño hasta que alguien lo mata por "mariquita". Hubo demasiado pasodoble de este corte en esta semifinal. Como se dice en el 'argot' carnavalero, demasiada pala, lo que quizá pudo influir en su posición final en la clasificación. Así, se detectaron algunos fallos de ejecución que rompieron puntualmente la limpieza del conjunto.

En líneas generales, estuvieron más cómodos y expresivos en preliminares, especialmente en interpretación, aunque ese pase ya no entra en juego. Aun así, mantuvieron bien el pulso con un segundo estribillo nuevo, también dedicado a Málaga, lo que se agradece; y un popurrí que sostuvo el discurso sin grandes altibajos, cerrando una semifinal correcta, con presencia; aunque sin el brillo definitivo que algunos esperaban en esta segunda fase tan decisiva. En cualquier caso, hay que darles las gracias por venir a sumar un año más.

Murga 'Lolailolailola, los que siguen en el Mundial'

La murga Lolailolailola, los que siguen en el Mundial irrumpió en escena con estética ochentera, chubasqueros de colores, mientras que de fondo sonaba... "¡Ay, como el aguaaaa!", siendo el primer grupo que llevaba la actualidad al concurso en esa noche. Apostaron por un pasodoble muy malaguista, en el que un padre explica a su hijo la importancia del equipo al que pertenece, aunque a mí se me quedó algo corto de letra. El segundo fue a Caparrós y a la tragedia del 4 de diciembre, bien construido.

En los cuplés, en el primero hablaron de la situación con la borrasca y las alertas rojas, añadiendo que no les ha dado tiempo a prepararlo bien con tanto cambio. El segundo, de metacarnaval, pero tocando el ámbito cofrade. Estuvo especialmente divertido este segundo, donde se acuerdan de Benjamín Pastor, Benji, tras ser elegido como hermano mayor del Cautivo. "Los carnavales y lo cofrade no comulgan y no es por el dinero. Que se lo digan al Benji que siempre es quinto

y en el cautivo ha quedado el primero", remataron. A mí este último me encantó, sumado a un nuevo estribillo, mucho mejor que el de preliminares, donde dicen que el alcalde, que tiene a toda Málaga "cortaíta", es 'El Tijeritas'.

Mascaron letra. Bastante, de hecho. Tienen un grupo de históricos murguistas, pero hacía falta un empujoncito al repertorio con más ensayos. Igualmente son una murga muy simpática de la que forma lío en una esquinita del centro. El popurrí para los que han vivido en sus carnes los ochentas, es lo más de lo más. Y lo de Cristo y Roma a nivel de disfrute con esta murga ha sido impresionante. Qué manera de pasarlo en grande con cada baile.

Comparsa 'Los estraperlistas'

Los estraperlistas volvieron a dejar claro que uno de sus grandes bastiones está en la música y en sus voces. Qué musicalidad tiene este grupo. El punteo del pasodoble es uno de los más bonitos de todo el concurso, envolviendo letras que, sin embargo, caminaron por terrenos ya muy transitados. El primer pasodoble denunció el acoso escolar y señaló también a quienes miran hacia otro lado y permiten que se produzca. El segundo, dirigido a Juanma Moreno con un tono muy duro, volvió a incidir en el fallo de los cribados. Creo que no jugaron bien sus cartas cuando los dos temas estaban más que pisoteados. Yo estoy muy a favor de que cuando las tablas denuncian algo con tanta unanimidad, será por algo. Pero creo que siendo ellos esperaba mucho más de sus pasodobles. Creo que este aspecto ha podido determinar que se queden en semifinales.

En cuplés, el primero fue sobre un hombre al que llaman sus amores igual que una conocida cadena de pizzas... porque la tiene con el borde de queso. Entra en el top de cuplés desagradables del concurso. El segundo tampoco logró levantar el vuelo, sin provocar grandes risas. El popurrí fue, sin discusión, la pieza más fuerte del repertorio, donde la comparsa se reconoce y suena a lo que proclama desde la primera cuarteta: Arroyo puro. Ahí sí encontraron su mejor versión. Una lástima no poder disfrutar de Ginés en la final, y más después de su vuelta. Pero así lo ha determinado el jurado. Solo esperemos que le hayan retirado la manta del sofá y no se apoltrone mucho. Que queremos verlo de vuelta en febrero de 2027.

Murga Los K.F.C. (Kentucky Family Country)

Tras una presentación de lo más musical (diría que es el grupo que mejor juega con ese aspecto en cuanto a instrumentos y usar la música para trasladarte a un lugar), la murga gaditana Los K.F.C. Kentucky Family Country presentó dos pasodobles bien diferenciados en tono y contenido. El primero, dedicado a la mujer del carnavalero, con el que no estoy personalmente de acuerdo, pero eso no significa que no estuviera bien contado el pasodoble. El segundo defendió con firmeza la tierra de la que vienen (La Línea de la Concepción), abordando el narcotráfico y cerrando con un detalle serio que no pasó desapercibido, especialmente en un contexto en el que la situación de la costa malagueña empieza a ser preocupante en lo que a narcos se refiere. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar... ¡Temática original! En pasodobles, la entrada con el himno de los Estados Unidos y los silbidos son un 10.

En los cuplés, el primero vino fresquito, diciendo que les había tocado cantar delante del Ratoncito Pérez (la murga de Estepona-San Pedro) y que si por cada diente les trajeran los ratoncitos cinco euros ya tendrían un piso en La Malagueta (los personajes estaban muy mellados) El segundo entró en un terreno más delicado, abordando la inmigración desde un enfoque irónico que no caló tanto en el público. El popurrí está muy divertido, te hace bailar y se hace corto con tanto dinamismo. Se han quedado en semifinales, pero enhorabuena a estos paletos de Kentucky. El año que viene más y mejor.

Comparsa 'Con esta comparsa me conformo'

La comparsa Con esta comparsa me conformo apostó por un repertorio marcadamente crítico, una vez más, como viene acostumbrando su autor Rubén Ligero. El primer pasodoble puso el acento en un sistema educativo que, según la letra, no presta suficiente atención a la gestión emocional. El segundo relató la historia de una persona enferma de cáncer acompañada por un amor hasta el final, una letra cargada de dramatismo que, por momentos, resultó excesiva en intensidad emocional. Otra pala.

Los cuplés apuntaron directamente a Sevilla, o más concretamente a los sevillanos, manteniendo ese pulso histórico que siempre se ha abordado entre ambas tierras. El estribillo en sus voces quedó espectacular. El popurrí continuó en esa línea que marca el repertorio en general, denunciando y diciendo “cositas” con claridad, reforzando una identidad combativa que es, sin duda, la seña del grupo. La cuarteta en defensa de la juventud, junto a la de la mujer, de lo mejorcito de todo el repertorio. Se han quedado en semifinales, pero los avances de este grupo año tras año son alucinantes. Mil felicitaciones a esta "uventú" del Carnaval de Málaga, que no son futuro. Son nuestro presente.

Murga 'Menuda noche'

Cerró la semifinal (como pasó en preliminares) la murga Menuda noche, que entró en escena con zodiacs y paraguas infantiles como guiño directo a la borrasca Leonardo y al aplazamiento de la sesión. La presentación culminó con un cambio final cargado de doble sentido, jugando con la figura de Juan y Medio... Que si se hubiera celebrado la semifinal el miércoles, sí hubiera podido acudir con ellos... Y que este jueves no podía, pero si el viernes el jurado les quería en la final, igual Juan y Medio sí que tenía disponibilidad.

Los pasodobles fueron lo más destacado del pase. Breves, de música preciosa y letras muy bien medidas. El primero abordó la conciliación laboral desde el punto de vista de una madre trabajadora en agosto, teniendo que dejar a su hija en casa de la abuela, con un remate tierno y muy al tipo. El segundo, Olor a puchero, fue una auténtica declaración de amor al barrio y a la vecindad, denunciando la situación escandalosa de la vivienda y la desaparición de los vecinos de siempre de los barrios. Han logrado transmitir la dulzura del personaje en las letras.

En cuplés, el primero conectó desde una verdad cotidiana: lo difícil que es cuadrar planes con amigos... Aunque al final reconocen que tienen un amigo que les pone un poco más atacados de la cuenta... Que le ofrecieron ir a una orgía y preguntó que a qué hora estaba prevista, porque no sabía si podía. El segundo, de metacarnaval puro, jugó con los cambios de componentes entre grupos este año con un remate que no todo el teatro terminó de captar, en referencia con el excomponente de Los emeterios que salió en carnaval con su murga estando de baja. En el popurrí, se metieron una vez más al público en el bolsillo con un montón de pamplinas de las que acostumbran.

Por sacarle un pero, las voces. Si por algo este grupo destaca es por ser una de las murgas que canta mejor, pero este no ha sido sin duda su pase. Han desafinado varias partes e incluso han mascado un poquito de letra. Pero finalmente, el jurado ha determinado que pasan a la Gran Final del viernes.

Esto se acaba, amigos, amigas. Qué bonito es el Carnaval de Málaga, mañana sabremos los ganadores del COAC. Y ojo, porque tras el fallo que ha anunciado este jueves el jurado, se da la circunstancia de que viviremos una final bastante especial en murgas, puesto que ninguna de las finalistas ha ganado un primer premio... ¡Suerte a todos! Y a los que no habéis pasado, a disfrutar de la calle, si es que Leonardo o Marta, las borrascas de turno, nos dejan de una vez.