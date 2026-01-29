COACMLG 6ª preliminar | El asesino de comparsistas anda suelto... y es un golpe maestro de Jesús Gutiérrez

Las claves nuevo Generado con IA La sexta preliminar del COAC Málaga destacó por la variedad y calidad de agrupaciones, con la comparsa "El asesino de comparsistas" de Jesús Gutiérrez como gran protagonista. La comparsa infantil "La fábrica" emocionó con letras sobre el bullying y el amor por el carnaval, y la murga "Vinimos de Madrid... y sin remordimientos" abordó el humor y la crítica social. "La tierra canta" sorprendió por su evolución y reivindicación social, mientras que "Los Psico-zi" y "Los del Prendimiento" apostaron por el humor y la crítica, logrando ovaciones del público.

Sexta preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval. Las horas se van consumiendo. El cansancio comienza a llegar, pero aún no he cogido el resfriado de carnaval. Los repertorios se siguen sucediendo. Las porras comienzan a verse en los grupos de WhatsApp. Pero a falta de que aparezcan los cuchillos largos, en esta noche del 28 de enero se ha cometido un crimen. Y la comparsa del Guti está buscando "El asesino de comparsistas". Jamás un asesinato había sido tan dulce. Qué regalo de comparsa nos ha dado el pregonero, que pronto cederá el testigo al Chorly y el Morta, que por cierto también han actuado en esta preliminar.

La comparsa del laureado autor perchelero, que lleva más de tres décadas regalándole a Málaga su obra es, sin duda, lo más completo que hemos visto hasta el momento en el concurso a la espera de conocer qué sorpresas hay guardadas para las próximas dos sesiones. La de este miércoles ha sido una gran noche, como diría Raphael, donde además de la comparsa del Guti también han destacado la comparsa La tierra canta y las murgas Psico-zi y Los del Prendimiento, todas radicalmente distintas. Bendita diversidad. Vamos con el análisis.

La Fábrica. Carnaval de Málaga

No hay nada más bonito cuando llega carnaval que ver la sonrisa que a un niño le nace al ponerse un disfraz. La factoría de Paqui Prieto, historia ilustre de nuestro carnaval, volvió a llevar a las tablas, y ya son 35 años, una nueva propuesta para sumar a la fiesta: La fábrica.

Al comenzar el pase, Manuela, quien fuera en su día pregonera infantil del Carnaval de Málaga, aparecía en un lateral del escenario, apuntada por un foco de luz y vestida con unos tonos que bien podrían recordar al Dios Momo. La pequeña encarnaba a la musa, esa a la que se busca mientras uno trata de encontrar inspiración para fabricar sueños y coplas de carnaval. "¡Ya están aquí las musas fabricando carnavales!", dicen al final de la presentación.

Qué bien interpretan cada uno de los componentes, que podrían dar una clase magistral de movimiento y gesticulación a algunos adultos. Había una pequeña, la segunda por la derecha, en segunda fila, que como dicen los expertos, bien podría considerarse una theatre kid, al igual que la propia Manuela. Ojito, que veo actrices en potencia.

El primer pasodoble se lo dedicaron a Málaga. Aunque reconocen que cada año cuesta más buscar una buena idea y escribir letras, cuando llega septiembre asoma el veneno, que les recorre bajo su piel y sin disfraz... se sienten extraños. Por ello, se pintan dos coloretes y se le quitan todos los problemas.

Pero el más potente fue el segundo. Qué bonito es ver a niños cantar contra el bullying, ese que ocurre a diario, por desgracia, en las aulas, a su lado. Concienciar desde tan pequeños sobre que el silencio ante un caso de bullying es ser cómplice, denunciar que hay niños que no encuentran la salida por las humillaciones de otros y pedir que el acoso se extinga de este mundo me ha resultado especialmente bonito. Felicidades.

Y en los cuplés fliparon con lo rápido que hacen todo cuando les quitan el móvil y los superpoderes de sus madres cuando encuentran todo en sus cuartos lo más rápido posible. Qué regalazo nos hace la casa de Paqui Prieto. Cuántas generaciones de carnavaleros han crecido bajo su ala. Gracias, gracias siempre.

'Vinimos de Madrid… y sin remordimientos'

Vinimos de Madrid... y sin remordimientos. Carnaval de Málaga

La murga del Morta y el Chancla volvió por segundo año consecutivo bajo el nombre de Vinimos de Madrid... y sin remordimientos. Los componentes encarnaron a unos madrileños de despedida de soltero en la plaza de Uncibay, una imagen que cada vez suena más a todos.

La idea del tipo y contexto tenía un pase, pero la ejecución estuvo muy por debajo de ella. Quizá la presentación es lo más salvable del conjunto, al igual que los pasodobles: el primero, piropo a Málaga, porque aunque ellos vienen de Madrid siempre le cantan con cariño. El segundo, al problema de la vivienda, con buen enfoque, peor o mejor escrito.

Pero claro, esto es una murga y lo importante son los cuplés. Y aquí es cuando llega el problema. En el humor debemos avanzar, y da la sensación de que esta murga, a la hora de lanzar pegotes, se ha quedado anclada al pasado. Algunas cupletinas eran salvables, pero que la primera empiece con "Un día estaba con mi pareja y bajé pa comerle el ***, y de pronto note en la boca unos tropezones mu sospechosos", a mí me quitó las ganas de seguir escuchando.

Con lo que cuesta que entre un chiste hoy en día, y no lo digo solo por este grupo, ¿por qué hacéis cupletinas? Son preferibles dos cuplés buenos a seis malos. Consejo de amiga. En el popurrí, aunque intentaron calar en el público, no llegaron a conseguirlo del todo, en parte, por la ejecución de la pieza. Cantaban con poca intensidad, desafinados y en algunas ocasiones entraban a diferentes tiempos. Yo me dejaría asesorar para el año que viene por la chavalería del carnaval. Creo que con más trabajo, siempre se puede avanzar para subir el nivel.

'La tierra canta'

La tierra canta.

Para mí, la sorpresa de la noche. Menudo salto de calidad ha pegado este grupo desde el pasado COAC con El Manicomio. Ellas son el ejemplo de lo que decía antes: trabaja duro, que al final llegará la recompensa. Más allá de lo que diga el jurado el viernes, yo me he pasado todo el repertorio pensando en lo muy agradable que me sonaba el grupo. Qué afinadas, qué bien sonaban. Quizá no sé explicarlo, pero la ejecución resultaba ideal para el tipo de hadas guerreras. Dulces, cuando tocaba. Pero con garra cuando había que denunciar.

Estas hadas dedicaron su repertorio, principalmente, a los problemas de base de la sociedad actual. Qué buen popurrí, chicas. Qué bien que las comparsas usen el popurrí para reivindicar y no para recordar, por ejemplo, en vuestro caso, lo brillantes que son vuestras alas y la magia que transmiten. Lo poético y bello se agradece, pero meter crítica en las cuartetas, más aún. En el carnaval hay que decir cosas.

Cosas como las que dijeron en el primer pasodoble, reivindicando su espacio en el concurso: "No somos femeninas, somos comparsas nada más", cantaron, a aquellos que siempre hacen la diferenciación como si ellas fueran de segunda división. El segundo, a una realidad que tantos jóvenes preparados viven a día de hoy ante el problema de la vivienda.

La estructura de los cuplés, dedicados a Teresa Porras y Paco de la Torre, jugando con el trend de las hadas, francamente original para ser una comparsa. A mí me parece un grupazo en conjunto. Si a eso le sumas, como hablaba con un amigo hoy, cómo te defiende Carmen Cejas un repertorio y la voz de Marta... Un regalo. Podéis estar orgullosas del trabajazo.

'Los Psico-zi'

Los Psico-zi. Carnaval de Málaga

La vuelta al concurso de los Zarbori era uno de los platos más esperados en la fase de preliminares y la propuesta elegida para este regreso ha sido Los Psico-zi, unos psicólogos llamados Rigoberto Barranco, de origen argentino, que son todo... menos psicólogos.

Ver a José Mari Valenzuela, lo tienen en la imagen, disfrutar como un niño pequeño sobre las tablas es ya un regalo para el aficionado carnavalero, pero es que además viene con una murga muy simpática y mejor cantada. Esto último tampoco es demasiado difícil teniendo al gran Juanlu Leal, que afina como los dioses. Había grandes rostros de la fiesta: muy destacada la presencia de Sergio Gallego, que siempre sabe poner la nota en el punto adecuado. Un gustazo.

Y en el humor, es curiosísimo, pero lo que menos me ha entusiasmado del conjunto han sido los cuplés, parte en la que sé que pueden apretar mucho más. La presentación caló fenomenal en el público. El momentazo de que los dos potos del fondo del escenario se movieran por sorpresa (al final no pararon durante toda la actuación) fue un momentazo.

Este grupo juega mucho con el surrealismo, el humor absurdo y como suelo decir yo, pamplinas que bien metidas te van a funcionar más que algo con más vueltas dadas. Viva lo simple. Pero es que además... ¡¡llevaban pasodobles con humor!! Qué gusto escuchar un pasodoble al estilo de los Muariscos, mitad cachondeo, mitad crítica. El segundo, a la sanidad pública, ha sido espectacular. En definitiva, a mí esta murga me ha hecho pasármelo fenomenal y eso es el carnaval.

Creo que van a sacarle mucho jugo al psicólogo argentino, al que me da que iremos descubriendo poco a poco. A partir de ahora voy a decir para animar a mis amigos eso de "vales más que un noveno en el Martín Carpena". Me lo anoto como consejo del doctor Barranco, espero que no me cobre por los derechos.

'El asesino de comparsistas'

El asesino de los comparsistas. Carnaval de Málaga

"Ojalá la gente del Guti me despeine hoy", decía yo unos segunditos antes de descubrir la propuesta de El asesino de comparsistas. Y tanto que lo hicieron. Qué potencia de voces lleva este año el autor para defender su repertorio. Reflexionando sobre el conjunto de voces, es impresionante el grupazo que ha salido de unir a componentes de los Zorros, San Andrés, Alhaurín el Grande... Tantos años compitiendo unos con otros... Y resulta que puede que todos hayan ganado fusionando tanto talento junto.

Porque si algo tiene de bonito todo esto es que todos aportan y recuerdan de dónde vienen con sus gargantas. Concretamente, donde hay un alhaurino, se nota y mucho. Pero donde hay un Antonio Lara, ya ni les cuento. Qué tenor, qué gusto cantando. Una primera fila completada por otros nombres como Tierno, Saborido o Juani... Un excelso Curro Ruiz a la guitarra y dirección... Guti se ha hecho una champions con lo mejor de cada casa.

Pero es que cada uno de estos componentes también han sabido elegir autor. Como siempre digo, cuando don Jesús Gutiérrez habla, el pueblo calla. Este año nos ha convertido en investigadores de un crimen, no sin antes pasear por un carnaval añejo, como ese que figura en sus gabardinas, con carteles de otros años. La presentación a nivel musical es una locura. No me quito ese "tacatacata" de la cabeza. Impresionante.

Y por si esto fuera poco, te monta unos pasodobles con música de caramelo, con sus paradas para retomar potencia cuando sea necesario y que quitan el sentido. El primero, sacando a la luz, al menos por un ratito, ese Guti dulce que reconoce que si el asesino va a por él, la muerte le pille en carnaval, su mayor felicidad, cantando y pregonando por las esquinas. Y en el segundo, saca la pata el Guti más indomable para denunciar lo ocurrido con los cribados en la Junta de Andalucía; poniendo sobre la mesa la ansiedad y el sufrimiento vivido por las mujeres afectadas.

Cuplés de comparsa, uno de ellos mejor que el otro, dedicado al movimiento de componentes en los grupos este año que remata con la idea de que es una tontería buscar al asesino si ya se matan los comparsistas entre ellos mismos.

Y todo el que me conoce sabe que a mi los popurrís de comparsa me dan un poco igual y no suelen captar mi atención. Pero Jesús ha logrado que me calle la boca. Vaya espectáculo de popurrí, digno de cualquier musical, donde los investigadores van descartando sospechosos del asesinato. Obra de arte de principio a fin del genio de El Perchel. Estoy convencida que cuando pasen los años, El asesino de comparsistas será una de esas comparsas más recordadas y cantadas. Felicidades.

'Los del Prendimiento'

Los del Prendimiento. Carnaval de Málaga

Y para acabar, Los del Prendimiento, la murga de los Niños. Álvaro Gallego y compañía este año sacan comparsa callejera y han apostado por el humor en el teatro. Este año son malagueños en el 2030 que acaban en la hoguera por culpa de los guiris. Propuesta crítica a rabiar, en la línea de lo que han traído cada año en ambas modalidades.

Y cantando por derecho. Cómo canta este grupazo (excelente el trabajo de Gallego a la dirección) y cómo interpreta a nivel gestual su primera fila, siendo uno de los Chorlitos el centro de las miradas. Qué ternura ver al Chorly a unos metros de él, en la segunda fila, sin perder la sonrisa todo el repertorio. Lo de Chorly, pregonero 2026, junto al Morta, sí que es amor al carnaval. Más de cuatro décadas concursando y no hay quien lo canse mientras sus hijos estén ahí presentes. Es un disfrute mirarle sobre el escenario.

En la tanda de pasodobles destacó el palazo que le dieron a Teresa Porras, denunciando la situación de la limpieza de la ciudad. Los cuplés, a Er Pichi de Cai, que no para de crecer, y a los cofrades, a los que mandan un mensajito envenenado tras criticarles por el nombre elegido.

El popurrí, marca de la casa, hilando cuartetas a través de una historia en primera persona y totalmente metidos en el personaje. Es todo correctísimo y brillante, pero mi sensación es que el público sigue viéndolos más como una comparsa que como una murga, no lograron cazar tantas sonrisas como debería, pero lograron, en cambio, una ovación tras el pasodoble de Porras. No sé cuál es la fórmula mágica para que funcione todo al 100%, pero hay que reseñar que una idea tan rebuscada como la que trae este grupo tiene muchísimas horas de trabajo. Le ponen ganas, ilusión y se dejan la piel cada carnaval por su ciudad. Sigo diciendo que hay quien ve este grupo como el futuro del Carnaval de Málaga... Y son nuestro presente. Gracias siempre por todo lo que aportáis.