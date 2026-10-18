El logo de los Vengadores reflejado en la Alcazaba. Marvel Spain

Los Vengadores conquistan el Teatro Romano y la Alcazaba de Málaga para promocionar su nueva película

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Marvel y Disney iluminaron de verde el Teatro Romano y la Alcazaba de Málaga para promocionar la película 'Vengadores: Doomsday'. Los actores Anthony Mackie, David Harbour y Winston Duke participaron en la campaña grabada en el emblemático monumento malagueño. En la fachada de la Alcazaba se proyectó el icónico logo de los Vengadores para marcar el inicio de la cuenta atrás. El estreno del nuevo largometraje de los superhéroes está programado en cines para el próximo 17 de diciembre.

La presencia de los Vengadores de Marvel en Málaga se hizo notable hace unos días con la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga y ahora se ha consolidado con la última promoción que Marvel España y Disney han lanzado de la próxima película de estos superhéroes Vengadores: Doomsday.

El nuevo largometraje se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre y para hacerlo ver en Málaga, los actores Anthony Mackie (Capitán América), David Harbour (Red Guardian) y Winston Duke (M'Baku) tomaron el Teatro Romano y la Alcazaba de Málaga.

En concreto, ambos monumentos históricos de la capital se tiñeron de verde. Uno de ellos, el Teatro Romano, se convirtió en el escenario de toda la promo, mientras que en la fachada de la Alcazaba se proyectó el logo de los Vengadores.

Todo ello con un objetivo claro: dar comienzo a la cuenta atrás para el estreno de Vengadores: Doomsday que saldrá a la luz en dos meses.