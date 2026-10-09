José Sacristán homenajea a Fernán-Gómez en el Teatro del Soho CaixaBank: "Tuve el privilegio de estar cerca de él"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves José Sacristán rinde homenaje a Fernando Fernán-Gómez en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga del 22 al 25 de octubre. La obra 'El hijo de la cómica' es un monólogo dirigido, adaptado e interpretado por Sacristán que se basa en las memorias del cineasta. El montaje recorre los primeros años de vida de Fernán-Gómez y repasa la historia de España desde la dictadura de Primo de Rivera hasta el año 1943. A sus 89 años, Sacristán da voz sobre el escenario a una docena de personajes clave en la vida de su recordado compañero y amigo.

José Sacristán vuelve a Málaga con la memoria de otro. El actor regresa por tercera vez al Teatro del Soho CaixaBank con El hijo de la cómica, el monólogo con el que rinde homenaje a Fernando Fernán-Gómez y que podrá verse del 22 al 25 de octubre.

Sacristán firma la adaptación, la dirección y la interpretación de la obra. El texto parte de El tiempo amarillo. 1921-1943, el libro autobiográfico en el que Fernán-Gómez repasó sus primeros años de vida, su formación y su juventud.

Es un relato íntimo sobre la trayectoria del actor y, al mismo tiempo, sobre la historia de España. La obra se ciñe a la primera entrega de aquellas memorias, que se cierra en 1943, cuando Fernán-Gómez ya había comenzado su carrera en el teatro y el cine.

El recorrido atraviesa la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Es la historia de un niño pobre de su época contada por quien fue su amigo y compañero de oficio durante años.

Sacristán resume ese vínculo con una comparación entre dos de sus grandes referentes. El actor asegura que "si el escritor Delibes me enseñó a mirar, el cómico Fernán-Gómez, a escuchar".

Escuchar es la palabra que lo explica todo. Sacristán recuerda que "durante unos cuantos años tuve el privilegio de estar cerca de él y escucharle".

Dos familias, dos pueblos vecinos

En aquellas conversaciones aparecieron coincidencias que unían a los dos actores. La bisabuela de Fernán-Gómez, Fernanda López, a la que llamaban "la rubia" y de la que heredó el color de pelo, era de Valdelaguna, un pueblo al lado de Chinchón, donde nació Sacristán.

El paralelismo llega también a las abuelas. Carolina Gómez, costurera, cuidó la infancia de Fernán-Gómez del mismo modo que Natividad López, dedicada a sus labores, cuidó la de Sacristán.

El actor cuenta que ambos intercambiaron y compartieron "otras tantas historias". Habla de "historias de supervivencia, de ausencias, miedos, esperanzas, sueños". Sueños de libertad y de "llegar a ser alguien", de ser Jackie Cooper, el niño de La isla del tesoro, o de convertirse en escritor de novelas de Salgari.

Sacristán describe la voz de Fernán-Gómez al recordar aquellos tiempos como "firme, orgullosamente resuelta en su melancolía". En aquella memoria, escribe el actor, merodeaban los ecos de Baroja, Galdós y Barea.

Un solo actor, muchas voces

Sobre el escenario, Sacristán da cuerpo a una docena de personajes. Está la abuela costurera, está Carola, la madre cómica que da título a la obra, y está María, la criada analfabeta aficionada a la poesía.

Aparecen también Florentina y su novio, el niño soñador, el meritorio con un puñado de castañas pilongas en el bolsillo y el joven enamorado y con prisa, "con mucha prisa". El propio Sacristán lo define como "voces en una sola voz".

El montaje cuenta con una escenografía audiovisual de Juan Estelrich, ahijado de Fernán-Gómez, el vestuario y el atrezo de Picaporte, la iluminación de Tatiana Reverto y la guitarra española de Carlos Goñi. La producción es de Pentación Espectáculos y la función dura alrededor de 90 minutos.

El hijo de la cómica llega a Málaga tras una gira por algunos de los grandes teatros del país. Ha pasado por el Bellas Artes de Madrid, donde agotó las entradas, el Olympia de Valencia, el Calderón de Valladolid, el Auditorium de Palma y el Romea de Barcelona, donde estuvo en cartel hasta el 4 de octubre.

La crítica ha destacado la dicción y la presencia escénica de Sacristán, que a sus 89 años sostiene en solitario una función sin grandes artificios. El actor pide al público algo muy concreto.

Sacristán confía en que los espectadores le escuchen "con la misma o parecida emoción con la que yo le escuchaba a él, el nieto de la costurera, el hijo de la cómica".

Entradas a la venta aquí desde 25 euros.