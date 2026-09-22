Una mujer observa varias de las fotografías de Smith. Diputación de Málaga

Inauguran una gran exposición del fotógrafo Rodney Smith en el centro cultural La Malagueta

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Las claves Generado con IA El centro cultural La Malagueta inaugura la exposición 'The End', dedicada al fotógrafo estadounidense Rodney Smith. La muestra reúne 62 fotografías, 20 de ellas nunca antes expuestas en España, y podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2027. Las imágenes de Smith destacan por su teatralidad, composiciones cuidadas y elementos surrealistas como cuerpos suspendidos y sombreros desafiando la gravedad. La exposición, comisariada por Leo Tena, ofrece una visión íntima y personal del universo creativo de Rodney Smith, coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte.

La exposición The End’, dedicada al fotógrafo estadounidense Rodney Smith, ha sido el pistoletazo de salida de la programación de otoño del centro cultural La Malagueta.

Smith está considerado una de las miradas más singulares de la fotografía contemporánea.

La muestra reúne 62 fotografías, 20 de ellas nunca antes expuestas en España, y podrá visitarse desde hoy hasta el 31 de enero de 2027.

“La llegada de ‘The End’ supone una oportunidad extraordinaria para acercarse a la obra de un fotógrafo con una mirada absolutamente personal, capaz de transformar lo cotidiano en algo inesperado y de construir imágenes que siguen sorprendiendo y emocionando al espectador”, ha destacado la diputada provincial Mª Dolores Vergara.

Trajes impecables sobre cuerpos suspendidos en el vacío, sombreros que parecen desafiar la gravedad, figuras que dialogan con horizontes imposibles y paisajes cargados de silencio poético forman parte del universo de Smith.

Sus fotografías construyen escenas cuidadosamente compuestas en las que la teatralidad nunca resulta artificial y donde cada imagen parece contener una pequeña historia.

La exposición ha sido comisariada por Leo Tena, cuya relación cercana con el fotógrafo aporta a la muestra una dimensión especialmente íntima. Esa proximidad permite construir una selección que va más allá de las imágenes más reconocibles y que propone también una aproximación al Smith más personal, vulnerable y cercano a la esencia de su mirada.

Leslie Smolan, viuda del artista y directora ejecutiva de Rodney Smith Ltd., ha destacado que esta exposición llega en un momento especialmente emotivo, ya que coincide con el décimo aniversario de la muerte del artista y “resulta conmovedor ver cómo los nuevos públicos descubren su obra y contemplan el mundo a través de sus ojos”.